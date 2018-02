Navaľného obvinili z napadnutia policajta

Útok sa mal stať na demonštrácii, na ktoré Navaľnyj vyzval po tom, ako mu zakázali kandidovať v prezidentských voľbách.

5. feb 2018 o 16:54 SITA

MOSKVA. Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj čelí obvineniu z napadnutia policajta. Toho sa údajne dopustil 28. januára počas protestu v Moskve, na ktorom ho zatkli. Štyridsaťjedenročný protikorupčný právnik na Twitteri informoval, že mu polícia v pondelok ráno doručila do bytu predvolanie na výsluch.

Túto informáciu podľa Guardianu potvrdili aj vyšetrovatelia, ktorí uviedli, že Navaľného predvolali v súvislosti s "fyzickými zraneniami" policajta.

Opozičná demonštrácia v Moskve bola súčasťou série protestov po celom Rusku, na ktoré Navaľnyj vyzval po tom, ako mu volebná komisia zakázala kandidovať v prezidentských voľbách. V ten deň v krajine počas protestov zatkli viac ako 300 ľudí.

Na videozáznamoch z moskovského podujatia možno vidieť, ako opozičného lídra policajti zvalia na zem a následne ho odvedú do dodávky. Ešte v ten večer Navaľného prepustili, no ako už vtedy uviedol, očakáva, že ho znovu zatknú pred samotnými voľbami, ktoré sa budú konať 18. marca.



Minulý týždeň polícia nakrátko zatkla dvoch podporovateľov Navaľného za to, že vyzývali ľudí, aby sa zúčastnili na protivládnych protestoch. Ruslana Šaveddinova a Kiru Jarmyšovú zadržali po tom, ako sa vrátili do Moskvy zo zahraničia, kde naživo vysielali prenos z protestov.



Navaľnyj, najvýraznejšia postava ruskej opozície, plánoval kandidovať v prezidentských voľbách, ústredná volebná komisia mu ale v decembri zakázala uchádzať sa o prezidentské kreslo. Svoj krok zdôvodnila jeho podmienečným odsúdením v kauze Kirovles. Navaľnyj v reakcii na zákaz kandidovať vyzval svojich podporovateľov na bojkot volieb.

Video zo zatknutia Navaľného.