Státisíce ľudí na námestí, spomína sa vojna. Macedónsko znovu vyvoláva emócie

Grécko sa blíži k dohode o názve Macedónska. Demonštrantom sa to nepáči.

4. feb 2018 o 17:39 Matúš Krčmárik

ATÉNY, BRATISLAVA. Asi 1500 autobusov zvážalo ľudí z celej krajiny do Atén. Ďalší prichádzali na lodiach z ostrovov. „Bude to majestátne, nič také sa ešte neodohralo,“ sľuboval Michalis Patsikas, hovorca demonštrácie pre gréckym parlamentom na námestí Syntagma.

Podľa organizátorov sa v nedeľu poobede v Aténach stretlo poldruha milióna ľudí, polícia hovorí o 140-tisícoch demonštrantov. Chceli ukázať, že odmietajú, aby susedné Macedónsko používalo názov gréckeho historického regiónu.

„Macedónia je a navždy bude gréckou,“ odkázal hlavný rečník demonštrácie Mikis Theodorakis, skladateľ, ktorý sa vo svete najviac preslávil piesňou Grék Zorba.

Rozuzlenie na dosah

Spor o názov Macedónska vypukol okamžite po vyhlásení nezávislosti tejto krajiny. Macedónsko je síce prevažne slovanské, no hlási sa k antickému veliteľovi Alexandrovi Macedónskemu, ktorý pochádzal zo severu Grécka.

Macedónia je zároveň gréckym regiónom, jeho metropolou je druhé najväčšie mesto krajiny Solún. V Grécku majú mnohí stále pocit, že Macedónsko si robí nárok na časť gréckeho územia.

Grécko roky blokovalo macedónske integračné snahy do Európskej únie či do NATO. Dočasným riešením bolo, že Macedónsko používalo na medzinárodných fórach skratku FYROM a názov Bývalý juhoslovanská republika Macedónsko.

V týchto mesiacoch prebiehajú na pôde OSN rokovania, ktoré by mali túto otázku vyriešiť. Grécka vláda pod vedením krajne ľavicovej Syrizy už oznámila, že by problém rada vyriešila tak, že by Macedónsko malo v názve historický región, no zároveň by bolo jasné, že si nerobí nárok na grécke územie.