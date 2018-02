Izrael plánuje deportovať desaťtisíce migrantov z Afriky

Tamojšie úrady začali migrantom rozosielať príkazy na vyhostenie.

4. feb 2018 o 15:59 SITA

JERUZALEM. Izraelské úrady začali v nedeľu posielať africkým migrantom oznámenia o deportácii. Utečenci majú podľa nich 60 dní na to, aby opustili štát, pričom im vláda zaplatí 3500 dolárov (v prepočte približne 2800 eur) a letenku do bližšie nešpecifikovanej africkej krajiny.

Tí, ktorí tak neurobia do 1. apríla, skončia vo väzení. Do krajiny utieklo za uplynulé roky približne 40-tisíc ľudí, väčšinou z Eritrey a Sudánu. Mnohí z nich sa obávajú, že ich pošlú do Rwandy.

Tento vládny projekt vyvolal v krajine nepokoje medzi lekármi, spisovateľmi, duchovnými, pilotmi a ľuďmi, ktorí prežili holokaust. Odporcovia tvrdia, že deportácia nie je etická a poškodí povesť Izraela, ktorý je vnímaný ako útočisko pre židovských utečencov.