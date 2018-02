Trump chce odradiť Rusko od akéhokoľvek jadrového útoku v Európe

Moskva má byť presvedčená, že by za prípadný útok zaplatila vysokú cenu.

2. feb 2018 o 21:20 (aktualizované 2. feb 2018 o 22:36) ČTK, SITA

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump prichádza s novou jadrovou doktrínou, ktorá má byť oproti ére jeho predchodcu Baracka Obamu podstatne tvrdšia voči Rusku.

Jej cieľom je okrem iného odradiť Rusko od toho, aby hrozilo hoci len obmedzeným jadrovým útokom v Európe.

Moskva musí byť presvedčená, že by za to zaplatila "neprijateľne vysokú cenu", informovala agentúra AP.

Zbrane o menšej sile

Podľa dokumentu, ktorý zverejnilo ministerstvo obrany, Spojené štáty chcú vyrobiť nové jadrové zbrane o menšej sile, a to v reakcii na prezbrojovanie Ruska.

Podľa agentúry AFP sa experti kvôli tomu obávajú opätovného šíreniu zbraní hromadného ničenia a vyššieho rizika jadrového konfliktu.

Pentagón prišiel s analýzou ďalšieho smerovania jadrovej politiky podľa zadania, ktoré mu dal Trump pred rokom.

Dospel podľa AP k záveru, že USA majú z veľkej časti dodržiavať Obamov plán modernizácie jadrového arzenálu, vrátane nových bombardovacích lietadiel, ponoriek a pozemných rakiet.

Taktiež podporil dodržiavanie existujúcich dohôd o kontrole zbrojenia, vrátane novej zmluvy START, ktorá obmedzuje Spojené štaty a Rusko na 1550 strategických jadrových hlavíc rozmiestnených na maximálne 700 odpaľovacích zariadeniach.

Zmluva bola podpísaná v Prahe v roku 2010 a vstúpila do platnosti vo februári 2011. Obidve strany majú dodržiavať stanovené limity najneskôr do pondelka 5. februára. USA uviedli, že limity dodržiavajú od minulého augusta.

K dátumu, kedy boli k dispozícii oficiálne údaje, bolo Rusko pod hranicou letúnov, ale mierne nad hranicou bojových hlavíc, a to na 1561.

"Moskva niekoľkokrát zopakovala svoj zámer splniť tieto dôvody včas a nemáme dôvod sa domnievať, že to tak nebude," uviedla vo štvrtok hovorkyňa ministerstva zahraničia USA Heather Nauertová.

S Obamovou víziou sa rozchádza

Trumpova jadrová doktrína sa rozchádza s Obamovou víziou o postupnom znižovaní významu jadrových zbraní v americkej obrannej politike.

Rovnako ako Obama uvažuje Trumpova vláda o používaní jadrových zbraní iba za úplne mimoriadnych okolností, bez toho, aby definovala presne to, čo to znamená. Trump stále sleduje ich odstrašujúce účinky.

Podľa názoru Trumpovy vlády hrozí súčasná ruská aktivita nekontrolovanou eskaláciou konfliktov v Európe.

USA v tomto ohľade poukazujú na ruskú vojenskú doktrínu o "eskalácii kvôli deeskalácii", na ktorej základe podľa Moskva použila svoj arzenál alebo sa vyhrážala, že použije jadrové zbrane obmedzenej sily v malom konvenčnom konflikte v Európe, a to s presvedčením, že by to prinútilo USA a NATO, aby sa vzdali. Podľa Pentagonu sa zdá, že sa zvyšuje možnosť, že Moskva zbrane hromadného ničenia použije.

Vážna hrozba pre USA

Washington tomu chce čeliť tým, že zmení parametre pri menšom počte existujúcich balistických rakiet s dlhým dosahom, ktoré sú na palubách strategických ponoriek Trident.

V dlhodobom horizonte chce vrátiť do svojho arzenálu rakety schopné niesť jadrové hlavice, ktoré budú odpálené z hladinových plavidiel. Obamova vláda rakety z čias studenej vojny vyradila v roku 2011.

Podľa popredného činiteľa Pentagonu Roberta Soofera Moskva bude pravdepodobne naliehať na Washington, aby tieto dve kroky nerealizovali.

V texte sa tiež uvádza, že Severná Kórea zostáva "jasnou a vážnou hrozbou" pre USA a jej spojenectvo.

Akýkoľvek severokorejský jadrový útok proti USA alebo jeho spojencom by mal mať za následok "koniec tohto režimu". "Neexistuje žiadny scenár, v ktorom by režim Kim Čong-una mohol použiť jadrové zbrane a prežiť," dodáva sa v dokumente.