Iránska polícia zatkla 29 žien, ktoré boli na verejnosti bez šatiek

Polícia ženy obvinila z narúšania spoločenského poriadku.

2. feb 2018 o 14:45 ČTK

TEHERÁN. Iránski policajti zatkli 29 žien za to, že na verejnosti nemala zakryté hlavy, čo je v rozpore so zákonom. Oznámilo to v piatok niekoľko iránskych agentúr, ale z ich správ nie je jasné, kedy boli ženy zadržané.

V Iráne sa v poslednej dobe rozmáha protestné ženské hnutie, kedy sa ženy fotografujú bez šatky na hlave.

Pri protestoch mávala šatkou

Nadväzujú na ženu, ktorá mávala svojou šatkou pri protestoch na konci minulého roka. Zatknutá bola hneď v decembri a prepustená po mesiaci.

Polícia skupinu zadržaných žien odovzdala súdnym inštitúciám s obvinením, že "narušili spoločenský poriadok".

Ako napísala agentúra AFP, Irán síce v poslednej dobe uvoľňuje tlak na dodržiavanie zásad prijatých po islamskej revolúcii v roku 1979, avšak s blížiacim sa 39. výročím revolúcie silnie kritika prejavov, ktoré revolučným zásadám odporujú.

Vysoká kaucia za oslobodenie

Zákon z roku 1979 ukladá ženám - Iránkam aj cudzinkám bez ohľadu na ich náboženské vyznanie - pohybovať sa na verejnosti so zahalenou hlavou a v odeve, ktorý zakrýva telo.

Polícia však už dlhší čas nad porušovaním priviera oči a v Teheráne aj ďalších veľkých mestách je možné vidieť ženy so šatkou, ktorá vlasy úplne nezakrýva.

Niektoré vodičky dokonca sedia za volantom so šatkami spadnutými na ramená.

Advokátka Nasrín Sotudehová, ktorá sa angažuje v oblasti ľudských práv, povedala AFP, že súd stanovil vysokú kauciu na oslobodenie jednej ženy zadržanej kvôli jej akcii so šatkou.

Žena má podľa nej zaplatiť v prepočte 2,3 milióna českých korún, čím chce súd podľa advokátky zabrániť prepusteniu.

Spoločnosť vyvíja tlak

Generálny prokurátor Mohammad Džafar Montazerí tento týždeň označil prejavy neposlušnosti zahŕňajúce skladanie šatiek za detinské. "Je to bezvýznamné, nič znepokojujúce," povedal Montazerí. Nevylúčil, že ženy demonštrovali na základe vplyvu cudziny.

Poslankyňa Sohejl Dželúdárzádeová, ktorá patrí do tábora priaznivcov reforiem, povedala, že spoločnosť na ženy vyvíja zbytočný tlak, čo vyvoláva protesty v podobe skladania šatiek. "To je dôsledok našich omylov," povedala.

Osemdesiatmiliónový Irán začína ženám zverovať viac verejných funkcií, Iránky sú vo väčšine medzi štyrmi miliónmi študujúcich občanov. Prezident Hasan Rúhání sľúbil politické a spoločenské otvorenie Iránu, okrem iného aj uvoľnenie pravidiel týkajúcich sa obliekania.