Zmrznuté nohy a ruky, opustený partner. Horolezkyňa spomína na horu smrti

Do hôr sa asi vrátim, hovorí Francúzka, ktorá zažila halucinácie a musela hodiny kráčať bosá.

2. feb 2018 o 12:43 Matúš Krčmárik

PARÍŽ, BRATISLAVA. Nebolo to moje rozhodnutie, vysvetľuje vo francúzskej nemocnici Elisabeth Revolová, prečo nechala svojho horolezeckého partnera pod vrcholom Nanga Parbat samého. Ak by nešla dole z osemtisícovky, ktorú pre jej nebezpečnosť nazývajú hora zabijak, zomreli by obaja.

Revolová je od víkendu v bezpečí, Poliak Tomasz Mackiewicz, otec troch detí, je takmer určite mŕtvy. Opustený a v poslednom štádiu akútnej výškovej choroby má veľmi malú šancu na prežitie.

Tridsaťsedemročná Francúzka má omrzliny na rukách a nohách, lekári sa v súčasnosti rozhodujú, či bude potrebná amputácia.

Len sekunda na vrchole

Himalájska hora Nanga Parbat meria 8126 metrov a je deviatou najvyššou na svete. Revolová je prvou ženou, ktorá sa na jej vrchol dostala v zime bez kyslíkového prístroja a šerpu. Veľmi si to tam však neužila.

„Na vrchole sme mali ledva sekundu, museli sme sa ponáhľať dolu,“ spomína pre AFP na chvíľu, keď dosiahla vrchol. Mackiewicz mal už vtedy veľké problémy. Cez deň bolo mierne hmlisto a nemal preto masku. Večer už mal zapálené oko, nevidel.