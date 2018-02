Izrael chystá protizákon k poľskej legislatíve o holokauste

Poľský zákon, ktorý zbavuje viny Poliakov zodpovedných za holokaust, nahneval mnohých izraelských politikov.

1. feb 2018 o 15:31 TASR

JERUZALEM. Skupina poslancov izraelských vládnych i opozičných strán navrhuje, aby sa odmietanie alebo zľahčovanie viny pomáhačov nacistov počas druhej svetovej vojny trestalo v Izraeli odňatím slobody, a to v trvaní do päť rokov. Informoval o tom denník The Times of Israel.

Izraelskí poslanci týmto návrhom reagovali na kontroverznú novelu zákona o Ústave národnej pamäti (IPN) prijatú parlamentom v Poľsku, ktorá zavádza trestnú zodpovednosť za výroky vnímané ako obviňovanie Poliakov zo spoluúčasti na nacistických zločinoch.

Päť rokov za popieranie

Iniciatívny návrh izraelských poslancov by mal viesť k zmenám v zákone z roku 1986 o trestnej zodpovednosti za popieranie holokaustu.

Opozičná strana Budúcnosť existuje (Ješ Atid) ako spolupredkladateľ vo svojom vyhlásení spresnila, že podľa návrhu sa bude popieranie alebo zľahčovanie viny pomáhačov nacistov v Izraeli považovať za trestný čin s možným päťročným trestom väzenia.

Návrh zákona obsahuje aj prísľub, že ľudia, ktorí prežili holokaust a ktorí budú o svojom utrpení svedčiť, majú nárok na plnú právnu pomoc a ochranu zo strany štátu.

Rovnakú ochranu bude štát poskytovať aj učiteľom a sprievodcom exkurzií v Poľsku v prípade, ak iný štát voči nim podá súdnu žalobu. Ide o návrh, ktorý je bezprostrednou reakciou na zákon prijatý poľským parlamentom.

Starú mamu mu zabili Nemci a Poliaci

Medzi piatimi poslancami, ktorí návrh prezentovali, sú zástupcovia centristickej opozičnej strany Budúcnosť existuje a aliancie Sionistický tábor, ako aj predstavitelia trojice strán vládnej koalície Jednota (Likud), Izrael, náš domov a Židovský domov.

"Všetky pokusy Poľska zbaviť sa zodpovednosti, ktorú nesie za smrť miliónov Židov počas holokaustu, len zdôrazňuje nutnosť začať s rozhodnými krokmi z našej strany. Nedovolíme nikomu zabudnúť ani na činy nacistov, ani na činy tých, ktorí im v tom pomáhali. Je to náš dlh voči pamiatke obetí. Svet musí vedieť, že Židia už nechcú mlčať a že sa už nikoho neboja," uviedol poslanec Jair Lapid zo strany Budúcnosť existuje, ktorého otec prežil väznenie v koncentračnom tábore.

V sobotu na svojej stránke Facebook dodal, že jeho "stará matka bola zavraždená v Poľsku Nemcami a Poliakmi".

Balík zmien v zákone o poľskom IPN stanovuje tri roky väzenia za používanie slovného spojenia "poľské tábory smrti" a ďalšie termíny, ktoré možno interpretovať ako pokus uvaliť na Poliakov spoluvinu za zločiny nacistického Nemecka vrátane genocídy európskych Židov. Rovnaký trest hrozí aj za propagáciu banderovskej ideológie a popieranie masakru vo Volyni, ktorý spáchali počas druhej svetovej vojny ukrajinskí nacionalisti.

Poľský prezident Andrzej Duda nedávno vyhlásil, že je prekvapený reakciou izraelskej strany na návrh zákona o IPN. Zdôraznil, že výraz "poľské koncentračné tábory" je nesprávny, pretože ide o tábory postavené nacistami, ktorí napadli Poľsko. Poľský prezident zároveň poznamenal, že "ojedinelé prejavy podlosti" u Poliakov, ktorí spolupracovali s nacistami, nemôžu vrhnúť tieň na celý národ.