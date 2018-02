V Indonézii chcú trestať mimomanželský sex

Ako trestný čin chcú posudzovať aj sex medzi ľuďmi rovnakého pohlavia.

1. feb 2018 o 13:39 SITA

JAKARTA. Indonézsky parlament bude rokovať o prijatí nového zákona, ktorým chcú islamské strany zakázať sex mimo manželstva. Novela trestného zákonníka by v prípade schválenia pripustila až päťročný trest odňatia slobody pre osoby, ktoré mali pohlavný styk hoci nie sú zosobášené. Zákonom chcú kriminalizovať aj sex medzi homosexuálmi.



Navrhovaná novela vyvolala nesúhlas organizácií na ochranu ľudských práv a právnych expertov, ktorí sa obávajú zasahovania do súkromia jednotlivcov. Snažia sa preto zorganizovať opozíciu proti týmto snahám.



Novela trestného zákonníka by mala obsahovať aj ďalšie zmeny. Jeden z článkov napríklad klasifikuje kritiku prezidenta ako ohováranie, zatiaľ čo druhý môže oslabiť kompetencie komisie na boj proti korupcii.