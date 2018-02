Občania Únie po brexite nedostanú rovnaké práva

Premiérka Theresa Mayová chce rozlišovať medzi občanmi EÚ, ktorí prídu do krajiny pred a tesne po brexite.

1. feb 2018 o 10:55 SITA

LONDÝN. Občania Európskej únie, ktorí prídu do Veľkej Británie počas prechodného obdobia, keď už krajina opustí európsky blok, by nemali mať rovnaké práva ako tí, ktorí prišli skôr. Britská premiérka Theresa Mayová to povedala novinárom počas návštevy Číny.

Mayová uviedla, že bude bojovať proti návrhom, ktoré by poskytli občanom EÚ plné právo na pobyt, ak prídu už po odchode Spojeného Kráľovstva z únie v marci 2019.

Brusel však tvrdí, že Británia musí zaručiť plné práva občanom EÚ, ak chce počas prechodného obdobia voľný prístup na spoločný trh.

"Je rozdiel medzi tými ľuďmi, ktorí prišli predtým, ako vystúpime, a tými, čo prídu po tom, keď už nebudeme členom EÚ," zdôraznila Mayová.



Prechodné obdobie po vystúpení Veľkej Británie z európskeho bloku by malo trvať menej než dva roky.