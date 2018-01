Vláda v Keni vypla všetky hlavné televízie, vraj chceli ohroziť štátne zriadenie

Kenské televízie NTV, KTN a Citizen TV momentálne vysielajú aspoň cez internet.

31. jan 2018 o 20:26 SITA

BRATISLAVA. Kenská vláda vypla tri hlavné televízne stanice v krajine a už druhý deň im neumožňuje vysielať.

Informoval o tom web BBC.

Dôvodom je, že všetky tri plánovali odvysielať utorňajšiu akciu, ktorú v parku v centre kenskej metropoly Nairobi zorganizoval neúspešný prezidentský kandidát Raila Odinga a v rámci ktorej sa, držiac nad hlavou Bibliu, označil za "ľudového prezidenta".

Ako v stredu vyhlásilo kenské ministerstvo vnútra, televízie zostanú vypnuté, až kým sa tieto udalosti riadne nevyšetria.

Akcia, na ktorej sa Odinga označil za de facto prezidenta krajiny, bola podľa ministerstva pokusom zvrhnúť vládu, a ak by ju televízie odvysielali, "viedlo by to k úmrtiam tisícov nevinných Keňanov".

Kenské televízie NTV, KTN a Citizen TV, ktorým vláda vypla terestriálne vysielanie, momentálne vysielajú aspoň cez internet.

Kenská vláda v utorok krátko po Odingovej ceremónii označila jeho politickú stranu Hnutie národného odporu za organizovanú zločineckú skupinu. Podľa agentúry AP to okrem iného znamená, že Odingovi ako údajnému vodcovi zločineckej skupiny teraz hrozí podľa kenských zákonov desaťročné väzenie.

Odinga podľa oficiálnych volebných výsledkov prehral v opakovaných prezidentských voľbách, ktoré sa konali 26. októbra po tom, ako výsledky pôvodných augustových volieb anuloval kenský Najvyšší súd a označil ich za neplatné.

Podľa Hnutia národného odporu zvíťazil v riadnych augustových voľbách Odinga, vládne strany však trvajú na tom, že víťazom augustových riadnych aj októbrových opakovaných volieb sa stal doterajší prezident Uhurua Kenyatta.