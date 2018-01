Eurokomisárov budú prísnejšie kontrolovať. Nemajú mať konflikty záujmov

Nový kódex po prvýkrát spresňuje, čo znamená konflikt záujmov. Upravuje aj to, aké investície musia eurokomisári verejne priznať.

31. jan 2018 o 17:56 TASR

BRUSEL. Európska komisia (EK) v stredu prijala nový kódex správania pre európskych komisárov, ktorý jej predseda Jean-Claude Juncker predstavil minulý rok počas v prejave o stave EÚ.

Cieľom je transparentnosť

Kódex nadobudol účinnosť v stredu po tom, ako bol konzultovaný s Európskym parlamentom. Ide o súbor modernizovaných pravidiel, stanovujúci nové, prísnejšie normy, ktorými sa budú riadiť členovia EK; vo viacerých oblastiach zavádza väčšiu transparentnosť.

Kódex obsahuje viacero zlepšení. Predlžuje sa tzv. čakacie obdobie, počas ktorého sa komisári musia vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov predtým, ako nastúpia do nového zamestnania - zo súčasných 18 mesiacov na dva a v prípade predsedu EK na tri roky. Bývalí eurokomisári budú mať obmedzenú činnosť v oblasti lobingu zameraného na chod eurokomisie.

Nový kódex po prvýkrát spresňuje, čo znamená "konflikt záujmov" a stanovuje zásadu, že komisári sa musia vyhýbať situáciám vedúcim ku konfliktu záujmov a aj situáciám, ktoré by mohli byť takýmto spôsobom interpretované.

Kontrolovať im budú aj financie

Prísnejšie pravidlá sa týkajú aj finančných záujmov eurokomisárov. Tí budú musieť priznať všetky investície presahujúce 10-tisíc eur bez ohľadu na to, či by v danom prípade mohlo ísť o konflikt záujmov. V prípade konfliktu záujmov vyplývajúceho z osobného majetku komisára bude môcť predseda EK požiadať o odpredaj alebo umiestnenie takéhoto majetku do zvereneckého fondu. Komisári by mali aktualizovať svoje majetkové priznanie na začiatku každého roka, čo robia už aj teraz.

Európski komisári sú považovaní za popredných veľvyslancov EÚ, preto ich Juncker vyzval, aby aj naďalej služobne cestovali, avšak ich cesty musia byť v oblasti nákladov efektívne. Informácie o cestovných výdavkoch každého komisára sa budú uverejňovať v dvojmesačných intervaloch. Prvýkrát sa tak stane koncom februára 2018.

Pri uplatňovaní kódexu bude komisárom pomáhať nový a posilnený nezávislý etický výbor, ktorý bude schopný poskytovať poradenstvo vo všetkých etických otázkach a vydávať potrebné odporúčania. V prípade porušenia kódexu, ktoré si nebude vyžadovať predloženie veci Súdnemu dvoru EÚ, eurokomisia vydá pokarhanie a prípad zverejní.

Kódex zároveň upravuje možnosť pre komisárov kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu bez toho, aby museli čerpať pracovné voľno. Ide o novinku, ktorú musí ešte odobriť aj Európsky parlament. Jeho poslanci budú o tejto záležitosti hlasovať 7. februára v Štrasburgu.