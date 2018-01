Maďarsko pohrozilo, že opustí rokovania OSN o migrácii

Šéf OSN nedávno vyhlásil, že migranti sú pozitívnym ekonomickým prínosom. Maďarskej vláde sa to nepáči.

31. jan 2018 o 17:49 TASR

BUDAPEŠŤ. Ak v prvom návrhu migračného balíka Organizácie Spojených národov (OSN) nedôjde k pozitívnemu posunu smerom k postoju Maďarska, maďarská vláda iniciuje proces vystúpenia zo série rokovaní. Podľa agentúry MTI to v stredu v Budapešti vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.

Šéf diplomacie pred novinármi uviedol, že ho vláda poverila, aby 5. februára, keď bude zverejnený prvý návrh balíka, preveril, či jeho obsah nie je promigračný, akým bola podľa neho aj príslušná deklarácia i vyjadrenie generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa z 11. januára.

"V takomto prípade mám iniciovať vystúpenie Maďarska z rokovaní," dodal Szijjártó.

Minister zdôraznil, že vo februári by sa mala začať séria medzivládnych rokovaní v zmysle deklarácie prijatej v roku 2016, pričom balík migračných návrhov by mal byť schválený do konca tohto roka. "Rokovania sa ešte ani nezačali, generálny tajomník OSN však už oznámil aj ich výsledok," povedal Szijjártó.

V reakcii na novinársku otázku šéf rezortu diplomacie nepoprel, že medzi Guterresovým vyjadrením a tzv. Sorosovým plánom migrácie vidí istú paralelu.

Šéf OSN v New Yorku 11. januára povedal, že migranti sú pozitívnym ekonomickým prínosom. Všetky krajiny vyzval, aby sa sústreďovali na prevažne pozitívny prínos migrantov a držali sa "faktov, nie predsudkov". Guterres upozornil, že predstavitelia, ktorí stavajú bariéry, "spôsobujú vlastným krajinám zbytočné hospodárske škody".

Guterres zdôraznil, že "najlepšie sa stigma ilegality a zneužívanie migrantov odstraňujú tak, že vlády zavedú viac legálnych ciest pre migráciu". Zatiaľ predsudky a zneužívanie spôsobujú, že život migrantov je peklom, povedal šéf OSN.

Hoci Guterres nemenoval žiadnu krajinu, jeho posolstvo bolo očividne namierené voči európskym krajinám, Spojeným štátom a ďalším krajinám, ktoré zavádzajú čoraz prísnejšie obmedzenia pre migráciu.