Extrémisti z AfD budú šéfovať trom výborom, vrátane spravodlivosti

Predsedom výboru pre rozpočet sa stal Peter Böhringer, ktorý je známy ako veľký odporca eura.

31. jan 2018 o 17:35 SITA

BERLÍN. Poslanci krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD) sa stali v stredu predsedami troch výborov v nemeckom parlamente. Politici tejto strany, ktorá je známa ostrými vyjadreniami na adresu moslimov a prisťahovalcov a ktorá je často podozrievaná zo sympatií k nacizmu, budú v nemeckom Bundestagu viesť výbory pre rozpočet, spravodlivosť aj cestovný ruch.

Predsedom výboru pre rozpočet sa stal Peter Böhringer, ktorý je známy ako veľký odporca eura.



Predsedom parlamentného výboru pre spravodlivosť sa stal Stephan Brandner a predsedom výboru pre cestovný ruch Sebastian Münzenmaier.



Parlamentné výbory v nemeckom Bundestagu spravidla svojich predsedov nevolia a na obsadení predsedníckych postov sa dohodnú bez voľby. V prípade politikov z AfD však bola voľba potrebná, keďže viaceré strany proti ich nominácii na predsednícke posty protestovali. Böhringera nakoniec zvolili hlasmi AfD a Slobodných demokratov (FDP). Strana Die Linke (Ľavica) bola proti, zvyšné strany sa zdržali hlasovania.

Prečítajte si tiež: AfD má viac poslancov s migračným pozadím než Merkelovej konzervatívci

AfD získala v septembrových parlamentných voľbách 12,6 percenta hlasov a stala sa tretím najsilnejším parlamentným subjektom po Kresťanskodemokratickej únii Nemecka/Kresťansko-sociálnej únii Bavorska (CDU/CSU) kancelárky Angely Merkelovej a Sociálnodemokratickej strane Nemecka (SPD).



Strana sa zviditeľnila najmä protestmi proti prisťahovalcom a ostrou kritikou ústretového prístupu Merkelovej voči utečencom.



Bývalá predsedníčka strany Frauke Petry, ktorá patrila ešte k umiernenejšiemu krídlu AfD, napríklad v roku 2016 vyhlásila, že Nemci by mali nelegálnych migrantov, ktorí sa pokúšajú do krajiny preniknúť, strieľať na hraniciach. Podpredsedníčka strany Beatrix von Storch k tomu neskôr doplnila, že treba na hraniciach strieľať aj ženy a deti. Po tom, čo tieto poznámky vyvolali v spoločnosti pohoršenie, sa poopravila s tým, že deti by strieľať nemali, ale ženy áno.