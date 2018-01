Jobbik žaluje Fidesz za kampaň proti Sorosovi

Reaguje tým na billboardy Fideszu, na ktorých opozičných lídrov spoločne so Sorosom obviňuje zo snahy o prijímanie migrantov.

31. jan 2018 o 15:53 TASR

BUDAPEŠŤ. Maďarská opozičná ultrapravicová strana Jobbik podá žalobu na vládnu stranu Fidesz za jej novú bilbordovú kampaň proti americkému finančníkovi Georgeovi Sorosovi. Podľa komerčnej televízie ATV to vyplýva z vyhlásenia, ktoré v stredu zverejnil Jobbik.

"Spolu by zbúrali hraničné zábrany," uvádza sa na plagáte Fideszu, na ktorom pred rozstrihaným hraničným plotom stoja okolo Sorosa opoziční lídri, vrátane predsedu Jobbiku Gábora Vonu. V rukách držia nožnice na železo.

"Fidesz vpustil do krajiny 2300 migrantov, Fidesz bol odhalený, Fidesz teraz uteká. Uteká do novej bilbordovej kampane, v ktorej ľuďom klame, že Jobbik by chcel zbúrať plot, ktorý vymyslel Jobbik, a ktorý Fidesz postavil iba preto, lebo kradne nápady od Jobbiku," uvádza sa vo vyhlásení ultrapravičiarov.