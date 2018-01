Trump za rok zastavil americký masaker. Je čas snívať, odkazuje

Kontroverzná väznica pre teroristov na Guantáname nekončí, Trump s ňou počíta aj naďalej.

31. jan 2018 o 6:05 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Stačil rok, aby sa z amerického masakru stala šanca na snívanie.

„Matky a deti uväznené v pasci chudoby priamo v našich mestách, zhrdzavené továrne roztrúsené ako náhrobné kamene po krajine, vzdelávací systém plný peňazí, ktorý však necháva našich mladých a nádherných študentov bez vedomostí, kriminalita, gangy a drogy, ktoré ukradli príliš veľa životov a okradli našu krajinu o príliš veľa neuskutočneného potenciálu,“ opisoval Donald Trump ešte pred rokom pri svojom nástupe do funkcie prezidenta Spojených štátov.

A to aj napriek tomu, že krajine sa vtedy ekonomicky darilo. „Tento americký masaker sa končí práve tu a práve teraz,“ odkázal vtedy.

Ak by niekto počúval len jeho slová, mohlo by sa zdať, že za ten rok sa situácia v krajine pod jeho vedením zásadne otočila. „Moja vláda buduje bezpečnú, silnú a hrdú Ameriku,“ povedal v noci na stredu vo svojom prvom výročnom prejave o stave Únie v Kongrese.

A zákonodarcom odkázal: „Nikdy nebol lepší čas na to, aby sme začali snívať americký sen.“

Čo sa chystá

Prejav o stave Únie je tradičnou udalosťou, kde americký prezident začiatkom roka predstavuje svoje plány do najbližších mesiacov. Zúčastňujú sa na ňom spoločne členovia hornej aj dolnej komory, členovia vlády, tento rok okrem ministra pre poľnohospodárstvo Sonnyho Perdua.

Ten je osobitne strážený a pripravený prevziať moc nad krajinou, ak by náhodou došlo napríklad k teroristickému útoku na Kongres a prezident a ďalší ministri by neprežili. V histórii Spojených štátov sa to zatiaľ nestalo.

“ V boji proti Islamskému štátu a al-Káide musíme mať všetky možnosti trestať teroristov, ak ich nájdeme, a v mnohých prípadoch to bude práve Guantánamo. „ Donald Trump, americký prezident

Očakávalo sa, že Trumpov prejav si pozrie približne 40 miliónov Američanov. „Jeden tím, jeden ľud a jedna americká rodina,“ prihovoril sa k nim.

Vo všeobecnosti sa očakávalo, či sa Trump bude držať pripraveného prejavu, alebo „ujde“.

V prvom prípade by mohlo ísť o štátnický prejav, v druhom sa odborníci obávali, že sa skončí osobnými urážkami a predstavením vlastného ega. Tentokrát sa to skončilo prvou možnosťou.