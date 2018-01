Koniec potratovej turistiky. Konzervatívne Írsko chce byť liberálnejšie

Do Británie cestujú ročne z Írska tisíce žien, interrupcia v Írsku by ich mohla dostať do väzenia. Občania to môžu zmeniť.

30. jan 2018 o 16:24 Lukáš Onderčanin

Písmo: A - | A + 0 0 DUBLIN, BRATISLAVA. Sarah mala 23 rokov, pomaly končila školu a chystala sa na stáž. Na materstvo nebola pripravená, no antikoncepcia zlyhala. Rodičom sa nepriznala. Keď len hypoteticky spomenula potrat, odpovedali: „Je to vražda." „Cítila som sa tak sama," opisuje mladá Írka pre BBC. Našetrených mala len dvesto libier, zvyšok jej doplatila britská mimovládka. Sarah tak nasadla na nízkonákladovú linku do britského Liverpoolu a podstúpila interrupciu. Prečítajte si tiež: Levice sú mekkou potratovej turistiky „Je traumatizujúce mať potrat. To, že to nemôžete podstúpiť vo vlastnej krajine, že nemôžete byť doma alebo s priateľmi...," opisuje mladá žena. „Nehanbím sa, že som to podstúpila, no prísť domov do krajiny, ktorá vás považuje za kriminálnika... Bola som zničená," dodáva. Dodatok ústavy, ktorý v Írsku zakazuje potraty vo väčšine prípadov, môžu čoskoro zrušiť. Vláda už avizovala na máj referendum, kde sa môžu ľudia rozhodnúť, či po vyše 35 rokoch nebude podstúpenie interrupcie zločinom. Katolícke a liberálne Írsko má jedny z najprísnejších zákonov o umelom prerušení tehotenstva v Európe. V Írsku bolo možné interrupciu podstúpiť len v prípade, že je život ženy v ohrození. Podobný zákon minulý rok chystali v Poľsku, po protestoch žien však zostala možnosť mať potrat aj v prípade znásilnenia či poškodenia plodu. Debatu rozvírila v roku 2012 smrť 31-ročnej Savity Halappanavarovej, ktorá doktorov upozorňovala na bolesti a žiadala o umelé prerušenie tehotenstva. Doktori však interrupciu odmietli s tým, že sú katolícka krajina. Srdce dieťaťa po pár dňoch prestalo biť a žena následne zomrela na otravu krvi. " Znamenalo by to, že pôjdem po operácii domov do svojej postele a nemusím s mojim priateľom ležať na lavičke v parku, čakajúc na náš let domov. „ žena o cestovaní za potratom Írsky premiér Leo Varadkar v utorok povedal, že sa postaví za reformu. „Viem, že toto bude pre Írov veľmi ťažké rozhodnutie," reagoval. Napriek tomu, že 78 percent populácie sa označuje za katolíkov, Írsko sa v posledných rokoch vybralo skôr liberálnou cestou. Ako prvá krajina na svete v roku 2015 schválila manželstvá homosexuálov v referende. Zrušenie ôsmeho dodatku, ktorý sa potratov týka, by bol ďalším veľkým krokom pre zástancov liberálnych politík.

