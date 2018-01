Americké zásahy, Navaľnyj ani ulica. Putina nič neohrozí, sľubujú Rusi

Rusov nahneval zoznam Putinových blízkych ľudí. Američania pritom nové sankcie nechystajú.

30. jan 2018 o 14:11 Matúš Krčmárik

MOSKVA, BRATISLAVA. Na Sibíri bolo v niektorých mestách aj menej ako 40 stupňov pod nulou, v Moskve „len“ mierne mrzlo.

Napriek tomu vyšli v nedeľu vo viac stovke miest do ulíc ľudia, aby ukázali, že marcové voľby ruského prezidenta nepovažujú za demokratické a pod vedením opozičného lídra Alexeja Navaľného Rusov vyzývali, aby hlasovanie bojkotovali.

Prečítajte si tiež: Navaľnyj je už na slobode bez obvinenia, ale postaví sa pred súd

„Oni veria, že Putin by Navaľného porazil, my veríme, že Navaľnyj by porazil Putina,“ povedal pre Voice of America Vladimir Milov z Navaľného protikorupčného hnutia na moskovskej demonštrácii. „O tom sú skutočné voľby.“

Ako by tento súboj dopadol sa v tomto roku nedozvieme. Ruské úrady zakázali Navaľnému kandidovať, keďže je obvinený zo sprenevery, čo jeho priaznivci označujú za politicky motivované obvinenie.

Navaľnyj nemohol v Moskve ani slobodne demonštrovať, krátko po príchode do mesta ho zatkli, vo väzbe skončilo aj asi 350 ďalších ľudí z rôznych častí Ruska.

Skutočný pán Olympu

Napriek tomu, že Moskva neumožňuje Navaľnému kandidovať, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov si nemyslí, že by protikorupčný aktivista bol hrozbou pre znovuzvolenie úradujúceho prezidenta Vladimira Putina.

„Putinova popularita ďaleko presahuje ruské hranice a nemyslím si, že niekto môže spochybniť fakt, že Putin je medzi verejnosťou vnímaný ako absolútny vodca a ako pán politického Olympu,“ povedal hovorca podľa CNN.