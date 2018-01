Britom brexit poškodí, nech už dopadne akokoľvek

Tvrdí to dosiaľ tajná analýza, ktorú vypracovali britské úrady. Britská ekonomika po roku 2019 utrpí.

30. jan 2018 o 12:09 ČTK

LONDÝN. Odchod z Európskej únie Británii ekonomicky poškodia, či už budú podmienky dohody, ktorú s Bruselom uzavrie, akékoľvek.

Podľa serveru Buzzfeed News to vyplýva z dosiaľ utajované analýzy, ktorú vypracovali britské úrady a ktorú server získal. Británia by mala EÚ opustiť 29. marca budúceho roku, prechodné obdobie by podľa únijného návrhu mohlo trvať ďalších 21 mesiacov.

Bolestivé a menej bolestivé scenáre

Britská vláda premiérky Theresa Mayovia dlhodobo popiera, že by sa krajine po brexite malo viesť horšie.

Britské hospodárstvo podľa dokumentu datovaného januárom 2018, ktorý teraz zverejnil server Buzzfeed News, porastie pomalšie, či už dôjde k akémukoľvek z troch skúmaných scenárov.

Ak by sa Britom podarilo uzavrieť s európskou dvadsaťsedmičkou komplexnú dohodu o voľnom obchode, bol by rast v nasledujúcich 15 rokoch podľa uniknutého dokumentu o päť percent nižší než v prípade, že by k brexitu nedošlo.

Ak by Londýn s Bruselom neuzavrel žiadnu dohodu a EÚ s Britániou by následne obchodovali na základe pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO), klesol by v rovnakom období oproti súčasnému odhadu rast dokonca o osem percent.

Aj v prípade, že by Mayová vyrokovala prístup na jednotný trh prostredníctvom členstva v Európskom hospodárskom priestore, rast by sa znížil asi o dve percentá, tvrdí uniknutý dokument britskej vlády.

Zámerne unikla?

Negatívne brexit v akomkoľvek z troch skúmaných prípadov ovplyvní podľa serveru Buzzfeed všetky odvetvia britského hospodárstva, najviac však chemický, textilný, potravinársky a automobilový priemysel.

Ministerstvo pre brexit, ktoré vedie David Davis, odmietlo správu servera Buzzfeed News komentovať. Konzervatívny poslanec a zástanca odchodu Británie z EÚ Iain Duncan Smith v reakcii na uniknutú analýzu uviedol, že by sa mala brať s rezervou, pretože sa podľa neho takmer všetky predpovede o dopadoch brexitu na britskej hospodárstvo zatiaľ mýlili.

"Je to nekompletná správa, ktorá bol zámerne zverejnená, pretože obsahuje negatívny pohľad," povedal.

Summit EÚ v decembri potvrdil posun rozhovorov o brexitu do druhej fázy, teda k budúcim vzťahom a prechodnému obdobiu. Dvadsaťjeden mesiacov ako prechodné obdobie ponúklo Británii dvadsaťsedem krajín EÚ v pondelok.