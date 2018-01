Pithart: Duo Zeman a Babiš je ohrozením demokracie

Ľudia sa radi nechajú strašiť, pretože populisti hneď ponúkajú aj ochranu, hovorí český expremiér Petr Pithart.

28. jan 2018 o 20:28 Lukáš Onderčanin

Rozdelili tieto voľby českú spoločnosť viac ako zvyčajne?

„Tieto voľby len potvrdili rozdelenie spoločnosti, ktoré bude pokračovať aj po voľbách. Bola tu nádej, že Jiří Drahoš by nálady v krajine upokojoval, ale nič by to nemenilo na stave vzájomnej nedôvery. Netýka sa to však len nás, je to problém nezvládnutej globalizácie.

Tempo zmien je také nezvládnuteľné, že ich nedokážeme pochopiť a ani na ne reagovať. To ešte viac prehlbuje rozdiely. Nie je to však rozdelenie na dva tábory, ako sa to často nešťastne zjednodušuje – na Prahu a vidiek, pražskú kaviareň a dedinskú krčmu. Tých deliacich čiar je veľa a nepoznám formulku, ktorá by to vystihla jednou vetou.“

Je táto spoločenská kríza špecifická pre náš región?

„Ukázalo sa, že každá z týchto krajín je inak znepokojená a zmanipulovaná hrozbou nepriateľa. V našom prípade je to islam, islamskí extrémisti a teroristi, ktorí tu vôbec nie sú.

Na toto sme citlivejší. Aj pre Britov boli nepriateľom pomyselné davy východoeurópskych pracovníkov, ktorí sa dostali do Británie. Ľudia sú zmätení, dezorientovaní, dokonca by som povedal, že nemôžu nebyť dezorientovaní. Ide však o to, či to niekto bude vedome zneužívať, alebo sa bude snažiť porozumieť tomu, čo sa deje.“

“ Motor celého bulváru a populistickej scény je vydesiť a upokojiť, že to také zlé nie je a ja vás ochránim. „

V čom je teda problém?

„Nevieme predvídať, čo sa bude diať s týmto regiónom. Tešíme sa tu z toho, že Slováci aj Česi vyrábajú veľa áut a ako nás to ženie dopredu.

Čo však bude o desať rokov, keď namiesto motorov budú v autách batérie? Môže sa ukázať, že je to holé nešťastie. Nič sa nedá predvídať. No múdry človek na čele štátu by mohol rozbúrenú hladinu upokojiť, alebo to môže niekto cynicky zhoršovať a dramatizovať, ako to robí prezident Zeman.“

Keď sa rozprávate s bežnými Čechmi, máte pocit, že napríklad migrácia je pre mnohých veľmi závažná téma. Prečo to tak je, v krajine, kde takmer žiadni migranti nie sú?