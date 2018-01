V Zemanovom štábe napadli novinára, dostal päsťou do tváre

Situácia sa vyostrila, keď v priestoroch štábu skolaboval iný novinár.

27. jan 2018 o 20:58 Nina Sobotovičová

PRAHA. V pražskom Top Hoteli, kde český prezident Miloš Zeman oslavoval svoje opätovné zvolenie, napadli jeho priaznivci niekoľko novinárov. A lietali aj päste.

Celý incident odštartoval publicista, ktorý sa potácal sálou a stratil vedomie. Podľa informácií českého webu iDNES.cz išlo o Milana Rokytka, ktorý okrem iného prispieval aj pre konšpiračný web Parlamentné listy.

Keď do štábu dorazili záchranári, zástupcovia médií sa ich zákrok snažili zachytiť na mobily alebo kamery. To sa nepáčilo Zemanovým priaznivcom a začali redaktorku Českej televízie a ďalšieho novinára tlačiť von.

"Chcela som nakrútiť príchod záchrannej služby, ale vytlačili ma von zo sály," uviedla reportérka verejnoprávnej televízie.

Zemanovi priaznivci na novinárov pokrikovali a nazývali ich hyenami.

Muži, ktorí zabezpečovali priestor, sa snažili zavrieť zasúvacie dvere, aby novinárom znemožnili nakrúcanie.

Vtedy sa jeden zo Zemanových podporovateľov dostal do konfliktu s kameramanom iDNES.cz, ktorý ho upozornil na to, že pri snahe znemožniť novinárom výhľad zvalili drahú kameru.

Na videu je počuť, ako kameraman iDNES.cz argumentuje, že "je to kamera za milión (českých korún)." Na to muž z ochranky reaguje: "Poďme si to vybaviť ako chlapi." V tom momente už útočí na novinára, ktorému uštedrí jednu ranu na hrudník a ďalšie dve do tváre.

Celú situáciu natáčala redaktorka serveru seznamsprávy.cz, neskôr sa aj ona stala terčom útoku. "Nepáčilo sa im, že natáčam. Jeden z nich sa obrátil, zaútočil na mňa najprv slovne, potom aj fyzicky, " opísala incident Pavlína Kosová.

"Vôbec ma to nezaujíma," komentoval podľa Aktualne.cz situáciu Zemanov hovorca Jiří Ovčáček. Incidentom sa zaoberá aj pražská polícia.