Rakúska opozícia žiada, aby vláda vysvetlila odpočúvacie zariadenie

Zatiaľ nie je známe, kedy sa do vyšetrovania tejto kauzy zapojila polícia.

27. jan 2018 o 16:25 TASR

VIEDEŇ. Rakúske opozičné strany SPÖ a NEOS požadujú od vlády vysvetlenie po tom, čo médiá priniesli informácie o náleze pravdepodobne odpočúvacieho zariadenia. Našlo sa v úrade rakúskeho vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho.

Niekdajší sociálnodemokratický minister úradu spolkového kancelára Thomas Drozda, ktorý pracoval donedávna v inkriminovaných priestoroch, očakáva od ministra vnútra Herberta Kickla odpoveď na otázku, prečo nebol o prípade informovaný.

Škandalózny prístup vlády

Hovorkyňa pre bezpečnosť NEOSu Stephanie Krispera hovorila v reakcii o "laxnom" prístupe vlády k bezpečnostným aspektom, ktorý označila za "škandál".

Oba opozičné subjekty avizovali interpelácie vo veci. Drozda navyše zaslal šéfovi rezortu vnútra list a vyjadril pre tlačovú agentúru APA znepokojenie nad tým, že sa o prípade dozvedel iba z médií.

Drozda mieni v kauze interpelovať nielen ministra vnútra Herberta Kickla, ale aj ministra obrany Maria Kunaseka, ktorí so nominantmi slobodných z FPÖ, so zámerom zistiť, kedy došlo k skúmaniu priestorov a kto ho nariadil. Sociálni demokrati z SPÖ by však radi zistili aj, či odhalené "ploštice" zodpovedajú súčasnému technickému štandardu a či boli funkčné.

Podľa Krisperovej sú bezpečnostné opatrenia v mocenskom centre republiky evidentne úplne nedostatočné.

Preto by sa rada dozvedela, ako sa úrady ministrov skúmajú na prítomnosť podobných zariadení a či za to nesie ktosi konkrétny zodpovednosť. Navyše by sa chcela dozvedieť, kedy a s akým výsledkom sa skúmali Stracheho úradné priestory v uplynulých dvoch rokoch.

Nevedia, odkedy bolo zariadenie v úrade

Predpokladané odpočúvacie zariadenie v úrade rakúskeho vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho sa podľa piatkovej informácie viedenského rezortu obrany našlo v druhom januárovom týždni.

Úrad ministra obrany Maria Kunaseka súčasne v piatok dementoval obsah interného emailu Spolkového úradu pre ochranu ústavy a boj proti terorizmu, z ktorého vyplývalo, že k nálezu "ploštíc" v Stracheho úrade došlo ešte v decembri.

Informoval o tom rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.

Zatiaľ nie je jasné, odkedy bolo odpočúvacie zariadenie v spomínaných priestoroch. Takisto zostáva zatiaľ otázkou, kedy sa do vyšetrovania tejto kauzy zapojila polícia.