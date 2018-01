Drahoša podporil koncertmi: V Česku je dusno, Zeman nás ťahá na východ

Spojenectvo Zeman, Babiš, komunisti a Okamura je nebezpečné pre demokraciu, hovorí ROBIN SUCHÁNEK, ktorý na podporu kandidáta na prezidenta Jiřího Drahoša zorganizoval koncerty po celom Česku.

26. jan 2018 o 17:26 Lukáš Onderčanin

Nepatrí do tímu prezidentského kandidáta Jiřího Drahoša, no za päť dní s pomocou dobrovoľníkov zorganizoval na jeho podporu asi dvadsať koncertov po celom Česku.

Robin Suchánek tvrdí, že by to isté spravil aj pre ostatných kandidátov, ktorí by súperili so Zemanom.

Za pár dní sa vám podarilo zorganizovať desiatky koncertov na podporu Jiřího Drahoša. Prečo ste to robili a ako to prebiehalo?

„Je vidieť, že v Česku je dusno. Ľudia chcú zmenu a nie sú spokojní so súčasným prezidentom, takže zmobilizovať ich nebolo ťažké. Deň po prvom kole volieb založila Jana Plavec skupinu dobrovoľníkov, ktorí podporovali Drahoša. Za 24 hodín sa tam zhromaždilo asi 1500 ľudí.

Skupina narástla, vznikli miestne skupiny v ďalších krajoch, šírili sa letáky. Keďže sa venujem organizácií kultúrnych podujatí, zavolali ma k sebe a rozhodli sme sa skoordinovať koncerty po celom Česku.“

Bola to teda vaša iniciatíva podporiť koncertmi Drahoša?

„Už v predchádzajúcich voľbách pred piatimi rokmi som sa pridal k podporovateľom Karla Schwarzenberga a zháňal som v Moravskosliezskom kraji kapely. Tak som si povedal, že tentokrát by sme to mohli zopakovať ako celorepublikový projekt.

“ Všetkým som hovoril, aby vysvetlili interpretom, že by nemali spomínať Zemana. Nechceli sme koncert proti Zemanovi, ale na podporu Drahoša. „

Začala sa ozývať masa ľudí – profesionáli, ale aj ľudia, ktorí s organizovaním nemajú žiadne skúsenosti. Stal som sa tak koordinátorom všetkých koncertov. Bolo to veľmi intenzívne, urobil som za päť a pol dňa asi sto telefonátov denne, poslal som množstvo správ a každú noc som spal len asi tri hodiny denne.“

Darilo sa vám presvedčiť umelcov, aby na takýchto podujatiach zahrali?

„Mnohí mali problém, viaceré kapely chcú byť apolitické. Organizátorom v regiónoch som odporučil, aby si našli na webe zoznamy kapiel a postupne všetky oslovovali od A po Z, určite nejakú nájdu. V Prahe sme chceli spraviť väčšiu a výraznejšiu akciu.

Koncert v Lucerne (zdroj: TOMÁŠ PIKOLA)

Dokonca sa niektorí ozývali sami – volala nám manažérka kapely Vypsaná fixa, či by mohli zahrať. To sa síce nepodarilo, ale do Lucerny prišli Petr Janda a Marta Jandová, Dan Bárta, Vojtěch Dyk.

Veľmi nám pomohol Ondřej Brzobohatý, ktorý zohnal ďalších ľudí, požičal nám svoje piano. A keď sa dozvedel, že všetko robia dobrovoľníci zadarmo, nie Drahošov tím, zaplatil aj prevoz. Všetci vystúpili bez nároku hororár, aj priestory v Lucerne sme mali zadarmo.“

Pred voľbami ste hovorili, že sa rozhodujete medzi voľbou Mareka Hilšera a Michala Horáčka. Nakoniec organizujete koncerty za Drahoša. Zosobňuje on to, čo pre vás predstavovali tí predchádzajúci kandidáti?