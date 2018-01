Drahoš: Slovákom by som sa ospravedlnil za Zemanov výrok

Diskusia na Českej televízii uzavrie kampaň pred druhým kolom voľby českého prezidenta.

25. jan 2018 o 20:08 (aktualizované 25. jan 2018 o 20:42) Matúš Krčmárik

Správu budeme priebežne aktualizovať.

PRAHA, BRATISLAVA. Je to iná debata ako tá utorňajšia na Prime. V diskusii prezidentských kandidátov v Českej televízii necelý deň pred otvorením volebných miestností sa medzi sebou neprekrikujú tábory jednotlivých kandidátov.

„Publikum bude komornejšie, každý kandidát si môže pozvať len tridsať ľudí,“ povedal pred debatou pre Idnes.cz zástupca šéfredaktora spravodajstva televízie František Lutonský, ktorý je hlavným dramaturgom relácie.

Debata Miloša Zemana a Jiřího Drahoša sa začala v pražskom Rudolfíne. „Návštevníkov necháme tiež podpísať návštevný poriadok a ten bude pre nich záväzný,“ sľuboval pred diskusiou.

Iní sú aj kandidát, najmä Jiří Drahoš, ktorý viac na Miloša Zemana viac útočí. "Jeho skúsenosť s politikou by som radšej nemal," odpovedal Drahoš na otázku, či nemá súčasný prezident predsa len viac politických skúseností.

Čo najviac vyčítajú?

Prečo nemám voliť Zemana, spýtala sa na úvod moderátorka Světlana Witovská. "Zeman je reprezentantom dôb minulých, symbolom papalášstva, rozdeľovania, nálepkovania, osočovania. Ja by som chcel na Hrad priniesť niečo iné, chcel by som sa zaoberať vecami, ktoré trápia túto spoločnost," odpovedal Drahoš.

Zeman len poznamenal, že moderátorka je dostatočne rozhľadená a vie, koho má voliť.

Drahoš podľa Zemana vôbec nerozumie politike. "Je to remeslo, ktoré sa sám učím viac ako 25 rokov a stále nemôžem povedať, že ho úplne ovládam," odpovedal Zeman na otázku, čo Drahošovi najviac vyčíta.

Kto verí Babišovi?

Drahoš na Zemana od začiatku útočil viac ako doteraz v kampani. Vytkol mu napríklad "frázu", že je prezidentom dolných desiatich miliónov, rovnako aj to, že v minulosti vystupoval aktívne proti vláde.

Drahoš by to nerobil, ani keby "zdedil" vládu Andreja Babiša. "To nie je úloha prezidenta," povedal.

O vine či nevine Babiša má podľa Drahoša rozhodnúť nezávislý súd. „Nemám dôvod predpokladať, že miliardár Babiš by mal dôvod podvádzať pre 50 miliónov korún, preto verím, že nepodvádzal,“ vyhlásil Zeman, ktorý Babiša vymenoval za premiéra napriek stíhaniu pre podozrenie z podvodu pri čerpaní európskych dotácií.

Zeman podporil Babiša aj v jeho vyjadrení, že v Česku je možné objednať si trestné stíhanie. "Som presvedčený, že to tak nie je a som šokovaný, že také niečo je schopný povedať vysoký ústavný činiteľ v priamom prenose," povedal Drahoš.

Ľudia z prezidentovho okolia

Moderátorka sa pýta na spolupracovníkov kandidátov, pri Drahošovi najväčšie pochybnosti vyvoláva bývalý šéf kampane Jakub Kleindienst. "Mediálne špekulácie nechávam bokom," odmietol Drahoš obvinenia napríklad z magazínu Reportér, podľa ktorých bol vo vedení firmy z korupčnej kauzy Davida Ratha.

Ešte väčšie kauzy sa spájajú so Zemanovými blízkymi ľuďmi Vratislavom Mynářom a Martinom Nejedlým, obaja sú veľmi úzko napojení na Rusko. "Nikto z nich nespolupracoval s Davidom Rathom," okomentoval to Zeman.

Na týchto spolupracovníkov ho upozornil aj Babiš. Odporučil mu, aby sa ich radšej vzdal. Zo Zemanovej reakcie je zjavné, že sa ich vzdávať nechce. Nejedlého kontakty na Rusko sú podľa neho výhodou, nie nevýhodou.

Mynář je hradným kancelárom, aj keď nedostal bezpečnostnú previerku a mohol by tak byť bezpečnostným rizikom. Zeman to bagatelizuje s tým, že previerku nedostal aj preto, lebo v minulosti v opilosti autom narazil do stĺpu. "Chápem, že je to vážny delikt, ale nepovažujem to za bezpečnostné riziko," glosoval Zeman.

Mynář stojí tiež na čele Spolku priateľov Miloša Zemana, ktorý zaplatil za kampaň jedenásť miliónov korún. Odkiaľ tie peniaze sú, spýtala sa moderátorka? Zeman vytiahol údajný zoznam darcov spolku a podával ho Drahošovi. Tvrdí, že žiadny z darcov nie je zo zahraničia.

"Ja ten zoznam nechcem, ja mám všetkých darcov na transparentnom účte," reagoval Drahoš a zoznam odmietol. Zobrala si ho moderátorka.

Kam by smerovala prvá cesta? "Určite na Slovensko, aby som sa ospravedlnil Slovákom za nehorázny výrok o Alexandrovi Dubčekovi," povedal. Zeman nedávno vyhlásil, že Dubček sa v roku 1968 "podělal".

Téma Rusko

Je Rusko bezpečnostné riziko? "Samozrejme, že je," reagoval okamžite. Tentokrát si do diskusie zobral verejnú správu Bezpečnostnej informačnej služby, ktorá hovorí o aktivitách ruských spravodajských služieb na českom území.

"Vďaka tomu, že sme súčasťou NATO a Európskej únie, nie je Rusko pre Českú republiku bezpečnostným rizikom," reagoval Zeman.

Krym bol podľa neho protiprávne anektovaný Ruskom, čo označil za porušenie medzinárodných dohôd. "Fakticky je dnes nepochybne ruský, ale je to neoprávnená anexia," zopakoval svoj výrok spred niekoľkých mesiacov, ktorým si pohneval Ukrajinu.

Drahoš pripomenul, že Rusko považuje za hlavného nepriateľa NATO. "Preto je logické, že ruské tajné služby budú u nás iniciatívne," povedal. Krym je podľa neho ukrajinský a ruská okupácia na tom nič nemení.

„Nevidím dôvod, prečo by demokratické štáty mali uznať okupáciu Krymu,“ zakončil tému Drahoš.

V čom sa klamalo

Kandidáti dostali priestor vyvrátiť jednu nepravdivú informáciu z kampane. Spomenul údajné ruské ovplyvnenie volieb a nepodložené správy o jeho zdravotnom stave.

"Fake news, ktoré som sa dozvedel, napríklad, že som agentom ŠtB... Je ich mnoho, je to hnusné," povedal Drahoš.

Pre hrozbu ovplyvnenia volieb sa Drahoš stretol ešte s bývalým premiérom Bohuslavom Sobotkom, Babiša zatiaľ o schôdzku nepožiadal. "Bolo jasné, že nedostane dôveru parlamentu," zdôvodnil, prečo sa ešte v Babišom nechcel stretnúť.

Zvažuje trestné oznámenie za nenávistné maily. "Je evidentné, že za tým stoja proruské servery," vyhlásil. Zeman reagoval, že podľa jeho informácií sa chystá žaloba na Drahoša za šírenie poplašnej správy.

Výsledky v sobotu

Voľby sa začínajú v piatok o 14. hodine, volebné miestnosti sa zatvoria presne o 24 hodín neskôr. Výsledky by mali byť známe v stredu podvečer.

Inaugurácia nového alebo staronového prezidenta sa koná 8. marca.