Ak chcete pomoc, musíte znova rokovať s Izraelom, odkázal Trump Palestíne

Podľa šéfa Bieleho domu sú peniaze pre Palestínčanov stále na programe.

25. jan 2018 o 18:48 (aktualizované 25. jan 2018 o 20:55) TASR, SITA

DAVOS. Prezident USA Donald Trump vo štvrtok vo švajčiarskom Davose vyhlásil, že Palestínčania sa musia vrátiť k mierovým rozhovorom s Izraelom, ak chcú od Spojených štátov dostávať finančnú pomoc.

Musia si sadnúť a rokovať

Trumpovo vlaňajšie rozhodnutie uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela pobúrilo arabské krajiny a Palestínčanov viedlo k tomu, že odmietli rokovať s USA o mieri v regióne.

Ako dôvod uviedli, že Amerika už nie je "úprimným sprostredkovateľom" v procese hľadania mieru.

Palestínčania, ktorí si chcú založiť vlastný štát, si totiž robia nároky na východný Jeruzalem ako na svoje budúce hlavné mesto.

Trump na 48. zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose povedal, že peniaze pre Palestínčanov sú stále "na programe", ale finančnú pomoc od USA nedostanú, "ak si nesadnú a nebudú rokovať o mieri".

Šéf Bieleho domu sa takto vyjadril na začiatku stretnutia s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Davose.

Nový plán

Netanjahu predstavil nový plán budúceho štátoprávneho usporiadania na Blízkom východe.

Podľa náznakov, ktoré od Netanjahua zazneli na jednej z diskusií na summite, by mal tento plán spočívať v tom, že Palestínčania si budú síce na územiach, ktoré obývajú, vládnuť sami, no starostlivosť o bezpečnosť aj na týchto územiach bude v kompetencii Izraela.

Netanjahu v diskusii odmietol priamo odpovedať na otázku, či podporuje takzvané "dvojštátne riešenie", teda scenár, ktorý ráta s vytvorením samostatného palestínskeho štátu a jeho mierovým spolunažívaním s Izraelom.

Prečítajte si tiež: Trump škrtá pomoc Palestínčanom, môže tým pomôcť teroristom

Práve tento plán podporuje prevažná väčšina štátov medzinárodného spoločenstva, ako aj samotní Palestínčania.

S výnimkou radikálov, ktorí majú problém s tou časťou plánu, ktorá hovorí o mierovom spolunažívaní s Izraelom.

V každom prípade je však podľa agentúry AP takmer nereálne, že by Palestínčania s Netanjahuovým novým plánom súhlasili.

Svoj vlastný, údajne tiež inovatívny plán riešenia situácie na Blízkom východe, by mala čoskoro predstaviť aj Trumpova administratíva.

Podľa amerických médií nie je vylúčené, že bude rovnaký alebo podobný ako plán, ktorý vo štvrtok v hrubých obrysoch predstavil Netanjahu.

Pomoc je neistá

Americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová nedávno vyhlásila, že Spojené štáty by mohli obmedziť pomoc určenú Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA), ak budú Palestínčania bojkotovať úsilie o dosiahnutie mieru s Izraelom.

Podľa zdrojov z Trumpovej administratívy poskytnú USA tento rok úradu UNRWA pomoc len vo výške 60 miliónov dolárov. Avšak vyplatenie ďalších 65 miliónov dolárov, ktoré mala agentúra dostať, nateraz zmrazili.

USA sú hlavným darcom pre UNRWA, ktorá poskytuje pomoc Palestínčanom žijúcim v Jordánsku, Libanone, Sýrii, Predjordánsku a v pásme Gazy. Zameriava sa pritom na podporu vzdelávania a sociálne služby.

Ak by Spojené štáty svoju pomoc ukončili, mohlo by to viesť k humanitárnej kríze, a to najmä v pásme Gazy, kde je väčšina obyvateľstva odkázaná na pomoc UNRWA.

Výnimočný vzťah s Mayovou

Trump sa v Davose snažil rozptýliť názory, že on a britská premiérka Theresa Mayová spolu dobre nevychádzajú.

Prečítajte si tiež: Trump pokarhal Mayovú. Prekážali jej videá proti islamu na jeho twitteri

Americký prezident povedal, že majú s Mayovou "naozaj vynikajúci vzťah, hoci niektorí ľudia tomu nemusia veriť". Prezident dodal, že je to "nepravdivá fáma" a chce to "uviesť na pravú mieru".

Trump sa s Mayovou stretol vo štvrtok počas Svetového ekonomického fóra.

Mayová po stretnutí vyhlásila, že "výnimočný vzťah" Spojených štátov a Spojeného kráľovstva pokračuje.

Šéf Bieleho domu a Mayová si vlani navzájom adresovali kritické slová v súvislosti s Trumpovými retvítmi protimoslimských videí britskej krajne pravicovej organizácie.

Navštívi Londýn

Trump by mal navštíviť Britániu ešte v tomto kalendárnom roku. Kancelária predsedníčky britskej vlády uviedla, že obaja lídri požiadali svojich úradníkov, aby "spoločne pracovali na sfinalizovaní detailov návštevy prezidenta v Spojenom kráľovstve neskôr v priebehu tohto roka".

Od Mayovej pozvania, aby Trump navštívil Britániu ako hosť kráľovnej Alžbety II., uplynul už rok, pripomenula AP.

Odporcovia americkej hlavy štátu sa zaprisahali, že v prípade Trumpovho príchodu podniknú masové protesty. Termín jeho návštevy doposiaľ nebol určený.

Trump začiatkom tohto mesiaca oznámil, že ruší návštevu Londýna, ktorá sa zhodovala s termínom otvorenia veľvyslanectva 26. februára.

Ako dôvod uviedol nespokojnosť s projektom výstavby a výberom lokality pre sídlo novej ambasády, s ktorými nesúhlasí.