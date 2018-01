Končí sa kampaň, ktorá ani nemala byť. Česi vyberajú prezidenta

Stávkové kancelárie už favorizujú Zemana, prieskumy hovoria v prospech Drahoša.

PRAHA, BRATISLAVA. Keď Miloš Zeman v marci minulého roka oslavoval štvrtý rok vo funkcii prezidenta, sám priznal, že zdravotný stav a chuť po odpočinku sú argumentmi proti jeho opätovnej kandidatúre.

Nakoniec sa však rozhodol kandidovať, presvedčila ho vraj podpora verejnosti a to, že ho práca prezidenta napĺňa. „Mojím programom bude kontinuita prezidentskej funkcie,“ povedal vtedy.

Sľuboval aj to, že nepôjde do žiadnych predvolebných diskusií. Paradoxne, diskusie kandidátov sú témou, ktorá sa pri hodnotení končiacej sa kampane pred druhým kolom volieb spomínajú najčastejšie.

Kto vyhral?

„Máme za sebou prvý duel Miloš Zeman verzus Jiří Drahoš na Prime. Kto vyhral?“ pýtal sa napríklad po utorňajšej diskusii komentátor webu Aktuálně.cz Martin Fendrych. „Prehrala televízia Prima a (ne)moderátor Karel Voříšek. Na jednej strane nechal moderovať Zemana, vôbec ho nezvládol, možno ani nesmel alebo nechcel. Na druhej strane nešlo o debatu, diskusiu. Sledovali sme malér, súťaž, ktorá nebola súťažou a ktorej cieľom bolo uloviť čo najviac divákov.“

Aj Drahoš sa po diskusii sťažoval na prostredie, v ktorom kandidátov prekrikovali diváci. "Najmä to, čo tam predvádzali priaznivci prezidenta Zemana, bolo nad únosnú mieru. Bolo to nedôstojné," posťažoval sa Drahoš pre Idnes.cz. Rada pre rozhlasové vysielanie a retransmisiu už dostala jedenásť sťažností na reláciu.

Kritika dosiahla až také rozmery, že Česká televízia, ktorá organizovala druhú debatu, vopred upozorňovala, že pred jej kamerami to bude inak.

47 percent namerala v preferenciách agentúra STEM Jiřímu Drahošovi, Zeman presvedčil 43 percent rozhodnutých voličov.

Emócie vyvolávali aj debaty, do ktorých Drahoš ani neprišiel. Zeman totiž nechodil pred prvým kolom do diskusií vôbec, no krátko po ňom sa rozhodol ísť rovno do štyroch.

Ešte priamo po vyhlásení výsledkov pritom hovoril, že viac ako dve debaty voličov nebudú zaujímať. Drahoš štyri debaty odmietol, mal program v krajoch. S moderátormi Novy a TV Barrandov tak Zeman sedel sám. Nevynechal ani pravidelné štvrtkové posedenie s moderátorom na Barrandove, kam však Drahoša, samozrejme, nepozvali.

Zeman sa nemusel báť nepríjemných otázok ani reakcií svojho súpera.

Zemanova nekampaň

Zeman pred necelým rokom tiež sľuboval, že nebude robiť žiadnu kampaň, lebo ho voliči poznajú podľa práce prezidenta. Napriek tomu sa po krajine objavili bilbordy s výzvou na jeho zvolenie, za ktorými je spolok Priatelia Miloša Zemana. Ten vedú prevažne ľudia zo Zemanovho blízkeho okolia na Pražskom hrade.

Pôvod peňazí, ktoré na kampaň minuli, pritom ostáva nejasný. Keďže nejde o oficiálnu kampaň kandidáta, spolok nemusí zverejniť, od koho peniaze dostal.

Pri kampani za voľbu Zemana prišlo 72 percent financií od neznámych darcov, tvrdí v analýze mimovládka Good Governance. Spolok zaplatil za Zemanovu propagáciu asi 11,5 milióna českých korún. Financovali sa z toho aj inzeráty, ktoré spájali Drahoša s nelegálnou migráciou a odkazovali, že "táto krajina je naša!"

„Neporušujeme zákon a neporušujeme nič, čo by sme teraz mali zverejňovať, takže by som to nechal na tejto úrovni,“ reagoval pre Rádiožurnál Martin Nejedlý, podnikateľ napojený na Rusko, Zemanov poradca na Hrade a jedna z hlavných tvárí spolku.

Podrobnosti o financovaní kampane musia kandidáti odovzdať do troch mesiacov.

Čo rozhodne?

Nedá sa povedať, či Drahošovi vo voľbe ublíži neúčasť v predvolebných diskusiách alebo mu naopak pomôže fakt, že medzi dvoma kolami navštevoval regióny, kde ho podporili aj známe osobnosti.

Vo všeobecnosti sa nedá očakávať, že by „záhadné“ financovanie Zemanovej kampane poškodilo prezidentovi, keďže o podobných praktikách ľudí z jeho okolia sa vie dlhšie.

Rovnako prieskumy nenamerali ani to, či voličskými náladami pohli výkony kandidátov v diskusiách, keďže prieskumy sa mohli zverejňovať len do pondelka a robili sa tak ešte minulý týždeň.

Napríklad agentúra STEM v prieskume pre MF Dnes namerala 47 percent voličov rozhodnutých pre Drahoša, 43 percent pre Zemana. Desať percent Čechov bolo krátko po prvom kole presvedčených, že pôjdu voliť, ale ešte nevedeli koho.

Diskusie naopak zmenili kurzy stávkových kancelárií, ktoré o niečo viac veria Zemanovi, ešte po prvom kole pritom za favorita označovali Drahoša.

Druhé kolo prezidentskej voľby sa začne v piatok o 14. hodine, skončí sa presne o 24 hodín neskôr. Výsledky by mali byť známe podvečer.

Bez ohľadu na výsledok bude Zeman prezidentom minimálne do 8. marca. Vtedy sa koná prezidentská inaugurácia a tento víkend voliči rozhodnú, či Česko spozná štvrtého prezidenta od nezávislosti, alebo Zeman zvíťazí aj v druhých priamych prezidentských voľbách.