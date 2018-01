Stávkari už Drahošovi neveria, vedie Zeman

PRAHA, BRATISLAVA. Keď pred dvoma týždňami zverejnili výsledky prvého kola prezidentských volieb, čoraz viac ľudí si chcelo staviť, ako dopadne druhé kolo. V tom čase všetko prialo Jiřímu Drahošovi – podporila ho väčšina neúspešných kandidátov a výsledok prezidenta Miloša Zemana bol horší, ako sa očakávalo.

Pred víkendom sa šance oboch kandidátov vyrovnali. A prvá televízna debata stávkarov presvedčila, že väčšiu šancu má Miloš Zeman.

Kurz na víťazstvo Miloša Zemana v českej stávkovej kancelárii Fortuna je na úrovni 1,57, v prípade Jiřího Drahoša je to 2,45. Ak by ste teda stavili na Drahoša sto korún, vyhrať môžete 245 korún.

Kurz pritom ovplyvňuje nielen odhad bookmakerov, ale aj dianie počas kampane.