V mene Češky väznenej za drogy sa Pakistanu vyhrážajú terorizmom

Mladá žena tvrdila, v Pakistane pracuje ako modelka. V batožine jej našli heroín.

24. jan 2018 o 14:34 Matúš Krčmárik

LAHAUR, BRATISLAVA. „Pozor, ak do 48 hodín neprepustia Terezu, ktorú zadržali s deviatimi kilogramami heroínu, a nenaložíte ju na lietadlo do Česka, v Pakistane sa odohrá teroristický útok,“ napísal niekto pakistanskému denník Daily Pakistan.

Autor sa podpísal ako český občan Nikolaj Ivanov, denník správu na svojom webe zverejnil v utorok. Ultimátum teda trvá asi do štvrtka.

Autor pridal aj telefónne číslo, na ktoré sa mu má už prepustená Tereza ozvať. Až potom ukončí plány na útok. Keď číslo vyskúšali redaktori denníka, nedovolali sa nikomu.

Deväť kilogramov drogy

Terezu H. chytili na letisku v pakistanskom Lahaure začiatkom roka, v batožine viezla deväť kilogramov heroínu. Pôvodne tvrdila, že o balíku vedela, no netušila, že sú v ňom drogy.

To chatrnou angličtinou vysvetľovala aj colníkom na zverejnenom videu. Priznala na ňom tiež, že z Pakistanu podozrivý náklad viezla už štvrtýkrát.

„Prvýkrát mi dali do kufra nejaké sošky, že sú to darčeky. Nevedel som, že tam niečo je,“ hovorí na videu. „Druhýkrát už som to vedela, ale mala to byť marihuana. Tretí a štvrtý raz sa mi už vyhrážali. Povedali však, že je to niečo, z čoho sa drogy ešte len vyrobia, nie, že je to heroín. Ani že je toho toľko,“ cituje ju bulvárny denník Blesk.

České médiá okamžite po zatknutí začali špekulovať o tom, načo vlastne Tereza do Pakistanu chodila. Žena svojim známym doma v Uherskom Hradišti tvrdila, že tam pracuje ako fotomodelka a na každej ceste zarobí státisíce korún.

„Tvrdila, že ide len o fotenie. Keď som jej hovorila, že to nebude len tak, dookola mi opakovala, že tam to tak funguje,“ povedala pre MF Dnes Terezina kamarátka, ktorá si nepriala byť menovaná.