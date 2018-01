Pán Drahoš sa do mňa zamiloval, začal debatu Zemanu

Voľby českého prezidenta vyvrcholia v piatok a v sobotu.

23. jan 2018 o 19:49 (aktualizované 23. jan 2018 o 20:29) Matúš Krčmárik

Správu priebežne aktualizujeme.

PRAHA, BRATISLAVA. Po dvoch vystúpeniach Miloša Zemana osamote sa v utorok večer odohráva prvé stretnutie dvoch kandidátov na prezidenta tvárou v tvár. V utorok večer sa pred kamery v pražskom hudobnom divadle Karlín spolu so Zemanom postavil jeho súper Jiří Drahoš.

„S vedením televízie sme sa dohodli, že okruhy otázok budú známe obom kandidátom,“ povedal pre MF Dnes Petr Studenovský, člen Drahošovho tímu, ktorý ho pripravuje na predvolebné diskusie.

Už teraz je teda jasné, že na Prime sa bude hovoriť napríklad o sobášoch homosexuálov, o protiruských sankciách alebo o migrácii.

Už prvé zábery dávajú jasne najavo, že Prima poňala diskusiu ako veľkolepú šou. Kandidáti sedia a pri ich predstavovaní sa priaznivci predháňajú v tom, kto bude viac tlieskať alebo bučať.

"Ako vidíte, oba tábory sa poriadne rozvášnili," povedal na úvod moderátor diskusie a privítal v hľadisku manželky oboch kandidátov.

Tešili sa obe strany

"Som rád, že ste tu, lebo máme jedinečnú príležitosť ukázať, ako viete fandiť a podporovať svojho kandidáta bez urážok a vulgarít," odkázal moderátor na úvod divákom.

Prvá otázka moderátora znela, ako hodnotia prvé stretnutie. "Dozvedel som sa, že pán Drahoš o mne často hovorí a preto mám dojem, že sa do mňa nešťastne zamilovať," povedal Miloš Zeman a vyzval súpera, aby mu preto dal hlas vo voľbách.

"V prezidentských debatách ostatných ôsmich kandidátov mi Zeman chýbal," začal na úvod Drahoš. Potom spomenul, že Zeman pôvodne nechcel viesť kampaň a potom zmenil postoj, do diskusie išiel.

Otázka potom smerovala na aktuálnu politickú situáciu, teda na vládnutie Andreja Babiša bez dôvery. "Ja by som nedával bianko pokusy, ale dal by som priestor víťazovi volieb," povedal Drahoš. Babiš by mal teda počas jeho prezidentovania ťažšiu situáciu, keďže Drahoš by ho zrejme bez sľúbenej väčšiny v Poslaneckej snemovni za premiéra nevymenoval.

"Obaja vieme, že víťaz volieb sa volá Andrej Babiša a ak to nevieme, každý z nás sledoval iné voľby," odkázal mu Zeman. "Prečo by som menoval druhú ligu," povedal Zeman s tým, že druhá strana ODS získala len jedenásť percent, a preto má Babiš istotu aj druhého menovania.

Babiša napriek trestnému stíhaniu Zeman považuje za nevinného. "Ľudia majú mať úctu k víťazovi a nemajú mu závidieť," vyhlásil.

"Premiér je menovaná funkcia," vyhlásil Drahoš s tým, že víťazovi volieb by dal možnosť vymenovať premiéra, ale Babiš na to nemá automaticky právo.

Zeman dodal, že v stredu poverí Babiša rokovaním o zostavení novej vlády a vo februári ho znova vymenuje za premiéra. "Tretí pokus potom má predseda Poslaneckej snemovni, takže ak bude jeden z nás prezidentom, nebudeme mať na to žiadny vplyv," dodal.

Voľby sú v piatok

Po diskusii na Prime sa kandidáti stretnú vo štvrtok pred kamerami Českej televízie. Otázky k tejto diskusii nie sú známe, dopredu ich nebudú vedieť ani kandidáti.

Na Slovensku sa dá diskusia sledovať na stanici Prima Plus, prípadne na tomto odkaze.

Voľby sa začínajú v piatok o 14. hodine. O 24 hodín neskôr sa miestnosti zatvoria, výsledky budeme vedieť v sobotu podvečer.