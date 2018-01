Eva Drahošová: Manžel nie je nudný, rád spieva a vie aj zabiť králika

Vieme, že presvedčených voličov Zemana už nepresvedčíme, hovorí manželka prezidentského kandidáta Jiřího Drahoša EVA DRAHOŠOVÁ.

23. jan 2018 o 17:39 Lukáš Onderčanin

Váš manžel dlho odmietal kandidatúru na prezidenta. Kedy a prečo nastal zlom, keď ste si povedali, že do toho obaja idete?

„Už asi tri roky sa na neho obracali ľudia, ktorí ho poznali a vážili si ho, pretože vedeli, že čoskoro skončí vo vedení Akadémie vied ČR. Tlačili naňho, aby kandidatúru prijal, no v tom období sme to považovali za vtip. S blížiacimi sa voľbami však tých hlasov začalo pribúdať, preto sme o tom viedli aj viac debát.

Nie je to totiž rozhodnutie jednej osoby – dotýka sa to aj mňa a rodiny. Diskutovali sme dlho, nebolo to tak, že by sa jedného rána zobudil, že bude kandidovať za prezidenta. Rozhodnutie prišlo aj preto, že sa nám nepáči, ako prezident Zeman našu krajinu reprezentuje.“

Bola to veľká zmena, zapojiť sa aktívne do kampane a uvažovať o tom, že môžete byť prvou dámou?

„Sami sme tú zmenu chceli. Manželovi som sa snažila vysvetliť, aký negatívny vplyv to bude mať aj na mňa – okrem straty súkromia aj to, že nebudeme mať čas na rodinu a na dvoch vnukov. On sa zamyslel a povedal: práve pre nich to robím. Toto bol ten moment. Vtedy som mu povedala, že pri ňom budem stáť.“

Zatiaľ ste to neoľutovali? Vyzerá, že odrazu máte počas kampane naozaj nabitý program.

„Vôbec to neľutujem, aj keď je to veľmi vyčerpávajúce. No to, že sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú manželovi naklonení, nás nabíja energiou. Tá podpora a túžba ľudí po slušnosti je taká veľká, že si hovorím, že sme urobili dobre, že sme do toho išli.“

Ako vnímate dezinformačnú kampaň, ktorá sa teraz v médiách aj na internete rozbehla proti Jiřímu Drahošovi?