V Čapom hnízde ide o podvod. Otázkou je, či ho dokážu Babišovi

Poslanci ANO rozhodnú, či sa Česko vydá banánovou cestou, hovorí investigatívny novinár.

19. jan 2018 o 17:26 Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. Keď v roku 2014 nastupoval Andrej Babiš prvýkrát do vlády, on sám sa stal vicepremiérom a jeho strana ANO dostala na starosť aj ministerstvo spravodlivosti. To kontroluje odvtedy nepretržite, no justícii zjavne stále nedôveruje.

Prečítajte si tiež: Babiš nedostal dôveru, ale vládnuť môže roky. Čo teraz čaká Česko?

„Žijeme v krajine, kde si môžete objednať trestné stíhanie a dostať pravdepodobne niekoho do väzenia,“ vyhlásil v piatok v snemovni, kde sa rozhodovalo o jeho vydaní na stíhanie za kauzu Čapí hnízdo. Jeho stíhanie si vraj objednala mafia, ktorá kradne milióny v spolupráci s politikmi.

Toto vyjadrenie, voči ktorému sa ohradila polícia, štátne zastupiteľstvo, no minister spravodlivosti Robert Pelikán ho napriek výzvam nekomentoval, bolo najsilnejším momentom rokovania o žiadosti o vydanie Babiša na trestné stíhanie. Ak by Pelikán Babišove slová potvrdil, poprel by svoju prácu, ak by ich poprel, postavil by sa svojmu šéfovi.

Preferencie to neohrozí

„Nepodložené politické vyhlásenia o vyšetrovaní podkopávajú dôveryhodnosť justície, tá sa nemôže brániť,“ napísal vo vyhlásení najvyšší štátny zástupca Pavel Zeman. „Politici spochybňujú dôveru v spravodlivosť, čo je jedna zo základných hodnôt, na ktorých je naša spoločnosť postavená.“

Prečítajte si tiež: Investigatívec Kmenta: Mafia mala gangstrov, Babiš políciu. Teraz má niečo na každého

Výsledok hlasovania, teda vydanie Babiša aj jeho straníckej dvojky Jaroslava Faltýnka na stíhanie, sa očakával už od utorka, keď to odporučil imunitný a mandátový výbor. O zbavenie imunity požiadali aj obaja stíhaní.

„Preferencie ANO to asi neohrozí, keďže voliči o tejto kauze vedeli a aj tak dali hnutiu v októbri takmer tridsať percent,“ povedal pre SME politológ Lukáš Jelínek z Masarykovej demokratickej akadémie.

Vplyv to však môže mať na rokovania o druhej Babišovej vláde, keďže potenciálni koaliční partneri ČSSD a ľudovci trvajú na tom, že nepôjdu do vlády na čele s trestne stíhaným premiérom.