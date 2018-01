Frontex očakáva, že v roku 2018 príde do Španielska viac nelegálnych migrantov

19. jan 2018 o 16:33 TASR

BRUSEL. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) očakáva tento rok zvýšenie počtu nelegálnych migrantov, ktorí sa doplavia cez more do Španielska. Uviedol to v piatok riaditeľ agentúry Frontex Fabrice Leggero.

Tlačová agentúra Reuters pripomenula, že v roku 2017 sa - oproti predchádzajúcemu roku - počet migrantov v Španielsku viac ako zdvojnásobil. Tento trend by mal podľa odhadov agentúry EÚ pre pohraničnú a pobrežnú stráž pokračovať aj v roku 2018.

Vlani sa na územie Španielska podarilo dostať okolo 22.900 nelegálnym migrantom. Priplávali na lodiach, člnoch, ba aj na vodných skútroch z Maroka a Alžírska. V roku 2016 bol ich počet podstatne menší - 10.231 utečencov.

Agentúra Frontex upozornila, že takmer 40 percent migrantov, ktorých vlani zadržali počas plavby do Španielska, boli Alžírčania alebo Maročania.

Podľa šéfa Frontexu hlavne ekonomickí migranti hľadajú alternatívu voči tradičnej "líbyjskej ceste" do Talianska. "Ekonomickí migranti nechcú zostať v krajine (Líbya), kde dochádza k stretom medzi ozbrojenými skupinami. Keď môžu, tak volia alternatívnu trasu," spresnil Leggero.

Podľa jeho slov Frontex pozorne sleduje migračné toky z Afriky do Európy. Monitoruje napríklad situáciu v Nigeri, aby sa zistilo, či sa migranti z územia tejto krajiny rozhodujú ísť prevažne do Talianska cez Líbyu alebo do Španielska cez západnú Afriku.

Dodal, že zlepšenie ekonomickej situácie v Španielsku zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní počtu nelegálnych migrantov v tejto krajine.