Schulzova SPD má pred mimoriadnym zjazdom o koalícii rekordne nízku podporu

Prvé miesto v prieskume obsadili kresťanskí demokrati z únie CDU/CSU, ktorí si od začiatku minulého mesiaca polepšili o jedno percento.

19. jan 2018 o 13:02 TASR

BERLÍN. Podpora Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) pred jej víkendovým mimoriadnym zjazdom ohľadom rokovaní o veľkej koalícii klesla na nové minimum.

Ak by sa voľby konali nasledujúcu nedeľu, sociálni demokrati by získali len 20 percent hlasov, čo je o tri percentá menej než začiatkom decembra, vyplýva z piatkových výsledkov prieskumu Politbarometer televízie ZDF.

Merkelovej konzervatívci stále vedú

Prvé miesto v prieskume obsadili s 33 percentami kresťanskí demokrati z únie CDU/CSU, ktorí si tak od začiatku minulého mesiaca polepšili o jedno percento.

Nezmenenú podporu 12 percent opýtaných zaznamenali Alternatíva pre Nemecko (AfD) i Zelení, rovnako bezo zmeny skončila s ôsmimi percentami Slobodná demokratická strana (FDP). Podpora strany Ľavica sa zvýšila o jedno percento na desať percent.

Delegáti SPD budú na mimoriadnom zjazde v nedeľu v Bonne hlasovať o tom, či výsledky tzv. sondážnych rozhovorov stačia na to, aby ich strana vstúpila do oficiálnych koaličných rokovaní s Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) kancelárky Angely Merkelovej a jej sesterskou bavorskou Kresťanskosociálnou úniou (CSU). SPD je v tejto otázke rozpoltená, jej vedenie presadzuje v členskej základni schválenie koaličných rozhovorov.

Zlé výsledky SPD v novom prieskume je podľa správy ZDF potrebné vnímať na pozadí protichodných hodnotení výsledkov sondážnych rozhovorov s CDU a CSU.

Sú viac rozdelení

Tieto výsledky považuje celkovo 38 percent respondentov za dobré a 41 percent za zlé. Väčšinovú podporu majú len u stúpencov CDU/CSU (57 k 23 percentám), prívrženci SPD sú názorovo viac rozdelení (41 k 46 percentám).

Pokračovanie veľkej koalície sa však podľa prieskumu teší skôr priazni Nemcov: 45 percent by vítalo spoločnú vládu CDU/CSU a SPD, 17 percentám na tom nezáleží a 36 percent by to pokladalo za zlé. Takúto koalíciu by však vítala jasná väčšina stúpencov CDU/CSU (68 percent) i SPD (57 percent).

V prieskume Politbarometer klesla aj podpora pre Merkelovú ako spolkovú kancelárku. Jej ďalšie funkčné obdobie by vnímalo ako dobré 54 percent a ako zlé 42 percent oslovených.

Bezprostredne po voľbách do Spolkového snemu koncom septembra 2017 bola jej podpora ešte na úrovni 62 percent; jej vládnutie sa vtedy nepáčilo 35 percentám respondentov.