Most cez Lamanšský prieliv? Briti ho plánujú napriek brexitu

Most by musel mať najmenej desiatky kilometrov a bol by jedným z najdlhších svojho druhu na svete.

19. jan 2018 o 13:37 Pavol Štrba

LONDÝN. Už budúci rok odídu z Európskej únie, v Európe chcú však zotrvať. Británia napriek brexitu premýšľa o megalomanskom projekte, ktorý by mal fyzicky spojiť jej územie s kontinentálnou Európou.

Už teraz medzi britskými ostrovmi a zvyškom Európy existuje priame podzemné železničné spojenie, cesta však chýba. Britský minister zahraničia Boris Johnson to chce zmeniť – jeho krajinu má s Francúzskom prvýkrát v histórii spojiť cestný most.

Macron: Poďme do toho!

“ Je šibnuté, že dve ekonomické mocnosti spája jediná železnica. „ Boris Johnson, britský minister zahraničia

Johnson predostrel nápad na spoločnom summite s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. „Je šialené, že dve ekonomické mocnosti spája jediná železnica,“ cituje ho Daily Telegraph.

Macron údajne reagoval: „Poďme do toho!“

Nie je jasné, koľko by prvý cestný most medzi oboma krajinami stál, dokonca ani to, koľko by meral. Britská pevnina je od tej francúzskej v najbližšom bode vzdialená 33 kilometrov, v tom najvzdialenejšom až 240.

Zatiaľ len nápad, nič viac

Most, ak by vznikol, by pravdepodobne viedol cez Lamanšský prieliv a spájal by francúzsky prístav Calais s britským Doverom.

Na svete existujú aj dlhšie morské mosty, napríklad v Japonsku postavili jeden, ktorý meria až 55 kilometrov. Ten britsko-francúzsky, ktorý by pretínal kanál La Manchce, by však patril k najdlhším tohto druhu na svete.

Konkrétny projekt zatiaľ nemajú ani Briti. Čelili by však obrovským technickým prekážkam. Kanál La Manche je totiž najrušnejšou morskou trasou na svete a most by musel byť dostatočne vysoký na to, aby ním vedeli preplávať aj obrovské lode.

Jeden neúspešný mostný projekt má pritom už Johnson za sebou. Ešte ako starosta Londýna rozhodol o postavení ďalšieho mostu cez rieku Temža. Jeho nástupca na čele radnice Sadiq Khan však projekt zrušil. Daňových poplatníkov stál projekt aj tak 37 miliónov libier, v prepočte viac ako 41 miliónov eur.