Pravoslávni Rusi sa kúpali v posvätených vodách, pridal sa aj Putin

Hovorca Kremľa uviedol, že Putin sa zvykol ponárať do ľadových vôd aj v uplynulých rokoch, ale teraz to to urobil prvý raz pred novinármi.

19. jan 2018 o 10:51 TASR

Putin sa ponára do prieruby vysekanej do zamrznutého Seligerského jazera.(Zdroj: TASR/AP)

MOSKVA. Takmer dva milióny ľudí sa v Rusku v noci na piatok zúčastnili na tradičnom kúpaní v posvätených riekach či jazerách, ktoré je súčasťou slávenia sviatku Krstu Pána, informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy. Ruské televízie s federálnou pôsobnosťou sa v spravodajstve o tomto podujatí venovali najmä prezidentovi Vladimirovi Putinovi - odvysielali zábery, ako sa ponára do prieruby vysekanej do zamrznutého Seligerského jazera v Tverskej oblasti, kam Putin zavítal vo štvrtok v rámci pracovnej cesty a navštívil tam aj mužský Nilov kláštor na ostrove Stolobnyj v jazere Seliger. Nemrzlo ako zvyčajne Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa agentúry Interfax dodal, že Putin bol pri príležitosti sviatku Bohozjavenia v kláštornom chráme aj na časti liturgie a večer sa zúčastnil na rituálnom kúpaní vo vodách Seligerského jazera. Hovorca spresnil, že mrazy, ktoré zvyčajne sprevádzajú tento sviatok, tento rok v strednej časti Ruska nenastali. Uviedol, že teplota vody v jazere v noci na piatok mala okolo mínus 6-7 stupňov Celzia. Peskov dodal, že Putin sa pri príležitosti tohto cirkevného sviatku zvykol ponárať do ľadových vôd aj v uplynulých rokoch, ale tentoraz to bolo prvýkrát, čo to urobil aj v prítomnosti novinárov. Veria, že ich voda uzdraví Sviatok Krstu Pána je spolu s Veľkou nocou jedným z najstarších kresťanských sviatkov a v Rusku ho tradične sprevádza masové kúpanie v ľadovej vode, do ktorej sa vysekávajú prieruby v tvare kríža - nazývané aj "jordán". Ruské agentúry konštatovali, že počet ľudí, ktorí sa podrobujú rituálnemu kúpaniu, každý rok stúpa. Podľa tradície pravoslávnej cirkvi voda posvätená kňazom počas týždňa predchádzajúceho sviatku Bohozjavenia je posvätná a čistá a údajne má aj schopnosť uzdravovať. Kresťania veria, že táto voda im môže pomôcť prinavrátiť duševné i telesné zdravie. Podľa agentúry AP úrady mnohých ruských miest a obcí vytvorili pre veriacich miesta, kde sa môžu bezpečne ponoriť po posvätenej vody. Takáto možnosť je aj v lokalitách na Sibíri, kde na mnohých miestach hlásia viac ako 30-stupňové mrazy. Podobná tradícia kúpania v predvečer sviatku sa zachováva aj v iných krajinách, kde žijú pravoslávni kresťania. Pravoslávny - juliánsky - kalendár sa od gregoriánskeho líši o 13 dní, a preto aj Nový rok sa slávil len pred niekoľkými dňami, 14. januára.