Verejný nepriateľ Soros. Ako Orbán decimuje kritikov a ničí mimovládky

BUDAPEŠŤ. Únia by mala ročne prijať aspoň milión utečencov. Migranti by mali mať miernejšie tresty, mali by potlačiť národné jazyky, rozdeliť by ich mali do všetkých členských krajín a zábrany na hraniciach treba zlikvidovať. Súhlasíte s týmito bodmi Sorosovho plánu? Áno alebo nie.

Osem miliónov Maďarov dostalo v októbri do schránok dotazník, kde mali vláde odpovedať na to, či súhlasia s názormi finančníka a filantropa Georga Sorosa.

Nielen v Budapešti, ale aj v celom Maďarsku sa v posledných mesiacoch môže zdať, akoby bol práve Soros hlavným kandidátom blížiacich sa volieb. Sú ho plné noviny, v televíziách bežia šoty s jeho tvárou a pozerá sa na ľudí z bilbordov. Je v metre, pri diaľniciach aj v uliciach. Väčšinou zobrazený so zákerným úsmevom či ako manipulátor ovládajúci svoje bábky.

György Soros je pre premiéra Viktora Orbána a jeho vládu nepriateľom číslo jeden. Akékoľvek napojenie na neho robí z ľudí terč vládnej kritiky. Tento týždeň maďarská vláda prišla aj s návrhom úplne zakázať Sorosovi vstup do krajiny. Chce navyše výrazne zdaniť a trestať organizácie, ktoré pomáhajú ilegálnej migrácii.

Odborníci hovoria o tom, že Orbán namiesto diskusie vytvoril zo svojich kritikov nepriateľov a zakrýva tým skutočné problémy. Napriek tlaku z Bruselu, postupe proti slobodným médiám a útokom na mimovládky Orbánova strana Fidesz popularitu nestráca. Čo je za Orbánovou snahou vykresliť ako nepriateľov všetkých, ktorí s ním nesúhlasia a môžu sa nejako brániť?

Bývalý šéfredaktor zrušeného denníka Népszabadság András Murányi drží vládny leták o referende s názvom Zastavte Brusel! (zdroj: SME - Tibor Somogyi)

Orbánova cesta k nepriateľom

Keď mladý a úspešný líder Fideszu Viktor Orbán v roku 2002 prehral voľby, bolo to prekvapenie. Fidesz voličom sľuboval stopercentné zvýšenie priemernej mzdy a politických oponentov zase obviňoval, že ich ovládajú zahraniční kapitalisti. Voličov predvolebný populizmus nepresvedčil a mnohí hlasovali za socialistov z MSZP. Vinník? Podľa Orbána to boli práve médiá.

Štyri mesiace po voľbách obvinil socialistov z toho, že monopolizujú médiá a že televízia sa stala „hlásnou trúbou vlády". Vláda Ferenca Gyurcsánya však bola plná škandálov a Orbán po ôsmich rokoch v opozícii vycítil šancu.

„Povedal si, že už nemôže spraviť chyby, pre ktoré by prišiel o moc. A ak chcete mať moc, potrebujete médiá - najmä tie tlačené a televíziu," hovorí dnes už bývalý šéfredaktor kedysi najväčšieho mienkotvorného denníka v Maďarsku Népszabadság András Murányi.

“ Povedal si, že už nemôže spraviť chyby, pre ktoré by prišiel o moc. A ak chcete mať moc, potrebujete médiá - najmä tie tlačené a televíziu. „ András Murányi, bývalý šéfredaktor zrušených novín

Népszabadság v októbri predminulého roka prestal náhle po šesťdesiatich rokoch vychádzať. V sobotu 8. októbra 2016 prestali redaktorom fungovať redakčné e-maily a v priebehu víkendu sa už nedostali ani do redakcie.

Rakúska spoločnosť Mediaworks denník aj jeho regionálne tituly predala firme Lőrinca Mészárosa, ktorý je starostom Orbánovej rodnej dediny Felcsút. Vydávanie denníka sa už neobnovilo - firma to zdôvodnila finančnými stratami.

„Museli sme znášať to klamstvo, pretože noviny neboli stratové,” povedal v máji 2017 Murányi, sediac v budapeštianskej kaviarni.