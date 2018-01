Južná Kórea mieni pokračovať v rokovaniach s KĽDR

Kórejci sa dohodli, že na olympiáde budú ich tímy pochodovať pod spoločnou vlajkou.

18. jan 2018 o 8:47 SITA

SOUL. Južná Kórea bude pokračovať v spoločných rokovaniach so Severnou Kóreou s "čistým zrakom".

Reagovala tak na varovania, že Pchjongjang by mohol hrať o čas s cieľom pokračovať vo svojom jadrovom programe.

Príležitosť na rozhovor

"Musíme to využiť čo najviac," povedala pre britskú spravodajskú stanicu BBC juhokórejská ministerka zahraničia Kang Kjung-wha.

"Myslím, že rozumieme Severnej Kórei lepšie než ktokoľvek iný, máme so Severnou Kóreou do činenia už desaťročia, kde-tu so sériou rokovaní," uviedla ministerka.

V nedávnej minulosti podľa jej slov nedošlo k žiadnej významnejšej debate, aktuálne rokovania preto považuje za "príležitosť".

Severná a Južná Kórea sa v stredu dohodli, že na nadchádzajúcej zimnej olympiáde v Južnej Kórei budú ich tímy pochodovať pod spoločnou vlajkou.

Američania tlačia ďalej

Rozhovory sa konajú v čase, keď sa Spojené štáty a ich spojenci dohodli na pokračovaní tlaku na autoritársky režim.

Americký minister zahraničia Rex Tillerson v stredu vyhlásil, že vláda v Pchjongjangu je zodpovedná za utrpenie svojho ľudu v dôsledku ekonomických sankcií uvalených na krajinu pre jej jadrový program. Vyjadril však presvedčenie, že ju nakoniec dotlačia k rokovaciemu stolu.