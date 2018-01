Babiš naznačil, že nemusí byť premiérom

Český premiér vyhlásil, že s postojom politických strán nesúhlasí.

17. jan 2018 o 18:06 (aktualizované 17. jan 2018 o 19:38) TASR, SITA

PRAHA. Český premiér Andrej Babiš, ktorého vláda v stredu podala demisiu po tom, čo v utorok nezískala dôveru parlamentu, po prvýkrát pripustil, že by nemusel byť premiérom.

Práve to bola hlavná podmienka prípadnej spolupráce zo strany niektorých parlamentných strán. Tie Babiša odmietali okrem iného preto, že čelí trestnému stíhaniu v kauze Čapí hnízdo, ktorá súvisí s údajným zneužitím eurofondov.

S postojom strán nesúhlasí

Babiš v stredu v rozhovore pre Českú televíziu (ČT) vyhlásil, že s takýmto postojom politických strán nesúhlasí, no netrvá na tom, aby bol premiérom.

"Mali by (strany - pozn. SITA) ctiť prezumpciu neviny, ale uvidíme, ako sa k tomu postavia. Je to otázka na hnutie ANO. Ja som nemal sen byť premiérom, ale je to na diskusiu. Nie je nikde zákon, že tam musím byť," vyhlásil Babiš.

Informáciu, že by ho na poste premiéra mal údajne nahradiť vicepremiér Richard Brabec, Babiš nepotvrdil. "Ja mu to hovorím, ale on z toho má veľký stres," povedal.



ANO sa podľa Babiša stále nevzdáva snahy prehovoriť niektoré parlamentné strany na koaličnú spoluprácu.

ČSSD nechce v koalícii Babiša

Vedenie hnutia rokovalo v stredu v Poslaneckej snemovni s predstaviteľmi ČSSD o možnej spolupráci na vládnej úrovni.

Šéf sociálnych demokratov Milan Chovanec zopakoval, že by s ANO do koalície išli, v kabinete by však nesmel sedieť Babiš.

Chovanec po rokovaní podľa serveru Novinky.cz povedal, že išlo o prvú vážnu povolebnú debatu.

Lídri strán sa bavili čiste o programe. Medzi priority ČSSD patrí otázka bezpečnosti krajiny, podpora rodín s deťmi a zvyšovanie miezd. Sociálna demokracia má taktiež niekoľko personálnych požiadaviek.

"Žiadna osoba, ktorá bude trestne stíhaná, nesmie byť vo vláde," vymenoval jednu z podmienok Chovanec s narážkou na Babiša. Hnutie ANO by podľa neho nemalo mať ministerstvá vnútra, spravodlivosti a financií.

Nemajú väčšinu

Ak by sociálni demokrati dostali ponuku ísť s ANO do koalície, podľa Chovanca o tom nemôže rozhodnúť odchádzajúce vedenie strany, ale zjazd. Ten sa bude konať 18. februára v Hradci Králové.

Chovanec pripomenul, že ANO a ČSSD nemajú v Poslaneckej snemovni väčšinu. "Aj keby to mala byť podpora menšinovej vlády, vstup do vlády, tak tie hlasy sociálnej demokracie nestačia. Je zjavné, že hnutie ANO by muselo hľadať ešte ďalšieho partnera," zdôraznil Chovanec.

Hnutie ANO si vyžiadalo od sociálnej demokracie podmienky písomne a rokovania medzi oboma stranami budú pokračovať na konci januára. "Poprosili sme ich o ich podmienky, aby mohli podporiť vládu, alebo byť v nej," povedal podľa servera iDNES.cz šéf poslancov ANO Jaroslav Faltýnek.

Rokovania už nemajú zmysel

Vo štvrtok sa podľa Babiša predstavitelia ANO stretnú so stranou Sloboda a priama demokracia (SPD).

V tomto prípade však pôjde len o rokovania o prípadných programových zhodách, keďže koaličnú spoluprácu s touto stranou ANO stále vylučuje, podobne ako koaličnú spoluprácu s Komunistickou stranou Čiech a Moravy (KSČM).

Okrem sociálnych demokratov chce ANO podľa Babiša rokovať o prípadnej koaličnej spolupráci ešte s Občianskou demokratickou stranou (ODS) a Kresťanskou a demokratickou úniou - Československou stranou ľudovou (KDU-ČSL).



Diskusia so zvyšnými tromi parlamentnými stranami (TOP 09, Piráti a Starostovia a nezávislí), už podľa Babiša nemá zmysel.