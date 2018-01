Hologramový premiér. Puigdemont chce vládnuť cez Skype

Politické vyjadrenia by mohol katalánsky premiér dávať cez Twitter. Aspoň podľa poslancov.

17. jan 2018 o 18:01 Lukáš Onderčanin

BARCELONA, BRATISLAVA. Odvolaný katalánsky premiér Carles Puigdemont ešte v októbri spolu so štyrmi ministrami ušiel do Bruselu.

Katalánske referendum sa španielska vláda snažila potlačiť aj násilím, neskôr na viacerých katalánskych politikov vydali zatykač a rozpustili miestnu vládu.

Predčasné regionálne voľby sa však Španielsku vypomstili – tri strany, ktoré sa najviac snažili o odtrhnutie Katalánska, získali tesnú väčšinu. V stredu si katalánsky parlament za svojho predsedu zvolil Rogera Torrenta, zo separatistickej strany Republikánska ľavica Katalánska (ERC).

Torrent teraz bude mať za úlohu vybrať nového premiéra, pričom najhorúcejším kandidátom je práve Puigdemont.

Inšpirovaný Trumpom

“ Nemôžete byť premiérom Katalánska z Bruselu cez Skype. „ Ines Arrimadasová,

Problémom je, že na Puigdemonta je v Španielsku vyhlásený zatykač a katalánsky líder tak nemôže Belgicko opustiť.

Jeho poradcovia preto veria, že Puigdemont môže vládnuť aj na diaľku – napríklad cez Skype či Facebook.

Jeho hovorca Joan Maria Piqué pre BBC povedal, že spravovať región je možné aj z Bruselu, pričom za príklad uviedol to, ako americký prezident Donald Trump často oznamuje dôležité politické rozhodnutia cez Twitter.

Plán však spochybňuje podľa agentúry Reuters najväčšia strana v katalánskom parlamente Ciudadanos. „Nemôžete mať v Katalánsku hologramového premiéra, nemôžete byť premiérom Katalánska z Bruselu cez Skype,“ povedala v televíznom rozhovore Ines Arrimadasová, líderka strany, ktorá je proti nezávislosti.

Madrid snahy zablokuje

Napriek nejasnostiam a vyhrážkam Madridu je pravdepodobné, že Puigdemonta naozaj za staronového premiéra zvolia.

Pravidlá katalánskeho parlamentu spomínajú aj to, že premiér musí byť prítomný na rokovaniach.

Keďže však vznikli v čase, keď ešte video hovory neexistovali, o fyzickej prítomnosti sa nič nehovorí, pripomína Financial Times. Madrid už avizoval, že snahu o znovuzvolenie Puigdemonta zablokuje. O jeho návrate aj treste by musel rozhodnúť ústavný súd.

Nielen Madrid, ale aj niektorí poslanci Katalánskeho parlamentu dúfali, že by premiérom mohol byť niekto umiernenejší, čo by zlepšilo vzťahy so španielskou vládou. Ďalší potenciálny kandidát Oriol Junqueras je však tiež vo väzení.