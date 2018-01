Barrandov. Televízia, kam Babiš a Zeman utekajú pred dotieravými otázkami

Politické diskusie nemajú na Barrandove veľkú sledovanosť, no sú lacné a zvyšujú prestíž moderátora.

17. jan 2018 o 17:12 Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. Už po prvých slovách moderátora Jaromíra Soukupa je jasné, že na objektivitu sa nehrá. Kritikom Andreja Babiša ešte pred privítaním premiéra odkáže, aby sa namiesto kritizovania pustili do politiky sami a porazili ho.

„Je nezmyslom, že by Babiš išiel do politiky pre to, aby zbohatol,“ povedal Soukup na privítanie „najúspešnejšieho politika, ktorého vízia vyhrala“.

„Komentátorovi Jindřichovi Šídlovi sa to nemusí páčiť, ale to je tak všetko, čo s tým môže urobiť,“ znel odkaz z Televízie Barrandov do redakcie Seznamu.cz.

A potom prišiel samotný Babiš. Ľahké otázky o náročných prvých dňoch na čele vlády, kauzu Čapí hnízdo prešli len „z povinnosti“, správu európskeho úradu na kontrolu čerpania dotácií odbili tým, že ide o komplot a aj samotný Soukup viac verí bulvárnemu Blesku ako Hospodářskym novinám, ktoré výsledky správy na rozdiel od ministerstva financií zverejnili.

A keď sa Babiš pochválil, že ako premiér znížil rozpočtový deficit, priamo moderátor mu zatlieskal. Televízna idylka.

Paródia a hlúpe otázky

„Je to paródia na moderovanie, Soukup jachce, kladie hlúpe otázky, je to neuveriteľne amatérske,“ hovorí pre SME mediálny analytik webu Mediahub.cz Leoš Kýša.

Soukup, ktorý je majiteľom televízie Barrandov a má v nej hneď päť diskusných relácií, z toho štyri politické, však podľa neho našiel dieru na trhu. Našiel ľudí, ktorým vyhovujú politici ako Andrej Babiš či Tomio Okamura.