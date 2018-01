Zeman ide do debát ako ranené zviera. Vtedy je najnebezpečnejšie

Žiadna, dve alebo štyri debaty? Český prezident si ani v tomto nevie udržať pevný postoj.

17. jan 2018 o 12:30 Jindřich Šídlo

Jednou z najzbytočnejších činností na svete je snaha usvedčovať českého prezidenta, že hovorí a robí niečo úplne iné, než sľuboval pred rokom. Pretože on sa len usmeje, povie, že "len idiot nemení svoje názory", a bude si robiť, čo chce.

Práve teraz sme svedkami úplného názorového obratu v niekdajšom tvrdení Miloša Zemana, že sa pred prezidentskou voľbou nezúčastní na debatách s protikandidátmi - a to ani pred druhým kolom, ako povedal vlani v marci a ako na konci roka zopakoval jeho hovorca.

Výsledkom je, že je teraz pripravený ísť pred budúcim víkendom, druhým kolom voľby, hneď do štyroch debát so svojim finálovým súperom Jiřím Drahošom. Pretože, čo je absolútne logické, hneď po prvom kole vyhlásil, že je ochotný sa zúčastniť na dvoch debatách. Každá ďalšia by už vraj divákov nudila.

Tri termíny

V tejto chvíli už ohlásili tri termíny. V nedeľu na Nove, v utorok na Prime a vo štvrtok, v predvečer finále, v Českej televízii. Čo je tiež jediná udalosť potvrdená oboma súpermi. Ako to bude ďalej, nie je jasné.

Drahoš Zemanovi odkázal, že príde do dvoch debát - do jednej v Českej televízii, druhé miesto nech si zvolí prezident, ak si najprv prial dva súboje.

A reakciu Hradu už asi tušíte: Drahoš sa bojí stretov, píše drzo na twitteri prezidentovi hovorca.

Znie to ako pozoruhodná drzosť, ale Zemanov tábor je presvedčený, že je to lišiacka taktika. Po prvé: