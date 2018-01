Trumpov bývalý stratég vypovedal pred kongresovým výborom

Výbor skúma kontakty Trumpovych ľudí s Rusmi počas predvolebnej kampane.

17. jan 2018 o 6:27 TASR

WASHINGTON. Bývalý hlavný stratég Bieleho domu a niekdajší šéf predvolebnej kampane Donalda Trumpa, Stephen Bannon, vypovedal v noci na stredu pred výborom americkej Snemovne reprezentantov na kontrolu tajných služieb.

Ten skúma podozrenia, že Trumpov volebný štáb mal v čase kampane pred prezidentskými voľbami v USA kontakty s Ruskom. Vypočúvanie bolo neverejné.

Ďalšie predvolanie

Denník The New York Times (NYT) okrem toho v utorok napísal, že Bannon dostal predvolanie na výsluch pred veľkou porotou, a to v rámci vyšetrovania údajného zasahovania Ruska do volieb v USA, ktoré vedie špeciálny prokurátor Robert Mueller.

Veľkú porotu zloženú z občanov používajú vyšetrovacie orgány pri rozhodovaní, či je v konkrétnom prípade dostatok dôkazov pre prípadné obvinenie.

Zostavenie poroty neznamená, že k obvineniu dôjde, umožňuje však vyšetrovateľovi požiadať o svedecké výpovede a získať dôležité dokumenty.

Prvý prípad

Denník súčasne upozornil, že ide o prvý prípad, keď Mueller využil možnosť predvolať niekoho z okruhu Trumpových najbližších spolupracovníkov.

Bannon, jeden z architektov volebného úspechu Donalda Trumpa, odstúpil minulý týždeň z vedenia ultrakonzervatívneho amerického spravodajského portálu Breitbart News.

Odchod Bannona prišiel niekoľko dní po zverejnení nelichotivej knihy o prezidentovi USA s názvom Fire and Fury: Inside the Trump White House (Oheň a hnev: Vo vnútri Trumpovho Bieleho domu).

Kniha nahnevala Trumpa

V Knihe sa nachádzajú aj Bannonove ostro kritické výroky na adresu Trumpovho syna či spolupracovníkov.

Prezidenta Trumpa obsah knihy nahneval a označil ju za "vymyslenú". Dodal, že "je plná klamstiev, prekrútených informácií a zdrojov, ktoré neexistujú".

Bannon sa v nedeľu snažil udobriť si Trumpa a tvrdil, že výroky zverejnené v knihe o prezidentovom synovi, ktorého označil za vlastizradcu a zlého vlastenca, sa týkali bývalého šéfa Trumpovej predvolebnej kampane Paula Manaforta, nie Trumpa mladšieho.

Predvolanie Bannona by podľa denníka The New York Times mohlo Muellerovi poslúžiť ako nástroj, pomocou ktorého si môže zaistiť Bannonovu úplnú spoluprácu pri vyšetrovaní.

Proces s Manafortom

Minulý týždeň sa na verejnosť dostala informácia, že Mueller chce, aby sa súdny proces s bývalým riaditeľom Trumpovej predvolebnej kampane Paulom Manafortom a jeho spolupracovníkom Richardom Gatesom začal 14. mája.

Obaja muži boli obvinení ešte vlani v októbri. Okrem iného sa im za vinu kladie aj konšpirácia proti USA.

V reakcii na to Manafort podal na Muellera žalobu, v ktorej tvrdí, že prokurátor prekročil svoje právomoci a od súdu žiada, aby Muellerovi zakázal viesť vyšetrovanie mimo rámca jeho právomocí.