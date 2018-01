Rumunsko môže mať čoskoro prvú premiérku v histórii

Viorica Dancilová získala podporu sociálnych demokratov.

16. jan 2018 o 17:59 TASR

BUKUREŠŤ. Vioricu Dancilovú (54) navrhli v utorok rumunskí sociálni demokrati z vládnej PSD za nástupkyňu odstúpivšieho premiéra Mihaia Tudoseho.

Žena, ktorá absolvovala univerzitné inžinierske štúdium v Ploiesti a neskôr aj štúdium politológie, pôsobí od roku 2009 v Európskom parlamente a je považovaná za stúpenkyňu lídra PSD Livia Dragneu.

V prípade akceptovania jej nominácie prezidentom Klausom Iohannisom by sa Dancilová, ktorá sa okrem iného angažuje za práva žien, mohla stať prvou rumunskou premiérkou v histórii.

Podľa informácií spravodajskej televízie Digi24 sa vedenie PSD ešte pred výberom straníckej kandidátky na post premiérky dohodlo na tom, že chce vo funkcii predsedu vlády človeka, ktorý nebude nacionalisticky, ale proeurópsky orientovaný a bude udržiavať dobré vzťahy s Bruselom.

Rumunské stredopravé opozičné strany v utorok volali po vypísaní predčasných volieb v krajine.

Podľa slov lídra národných liberálov z PNL Ludovica Orbana nesie zodpovednosť za pretrvávajúce politické krízy v Rumunsku a za "katastrofálne vládnutie" výlučne PSD.

Deklarovaným hlavným cieľom PNL zostáva odstránenie PSD z vlády, preto táto opozičná strana žiada hlavu štátu o vypísanie predčasných volieb. Ak by to bolo v rozpore s ústavou, je PNL pripravená podporiť akúkoľvek vládu bez účasti PSD.

V podobnom duchu sa vyjadril aj líder Únie Zachráňte Rumunsko (USR) Dan Barna.

Vedenie Demokratického zväzu Maďarov v Rumunsku (UDMR) sa po zverejnení mena nominantky PSD na post premiérky nevyjadrilo, či by podporilo jej vládny kabinet.

Po parlamentných voľbách z roku 2016 má PSD v parlamente viac ako 47 percent mandátov, takže súčasné zloženie zákonodarného zboru fakticky znemožňuje vytvorenie rumunskej vlády bez účasti sociálnych demokratov.

Keďže žiadna politická strana nemá v parlamente absolútnu väčšinu, prezident nemusí poveriť zostavením vlády nominanta vládnej väčšiny. Teoreticky by mohol parlament aj rozpustiť, ak odmietne dvoch kandidátov na post premiéra.

Pre Klausa Iohannisa by však podľa znalcov pomerov bolo rok a pol pred prezidentskými voľbami riskantné hľadať konflikt so súčasnou koalíciou PSD a Aliancie liberálov a demokratov (ALDE).

Na jednej strane by hoci mohlo dôjsť pre porušenie ústavy k pokusu o jeho zosadenie, na strane druhej by sa aj v prípade sformovania kabinetu pod vedením stredopravého alebo nezávislého premiéra ocitla takáto vláda v parlamente pod tlakom jestvujúcej väčšiny PSD a tá by z fiaska takéhoto kabinetu mohla ľahko obviniť hlavu štátu.

O možnom riešení súčasnej vnútropolitickej situácie v krajine bude Klaus Iohannis v stredu rokovať s predstaviteľmi všetkých parlamentných strán.