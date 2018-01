Pád rozostavaného mosta v Kolumbii neprižili deviati robotníci

Pri incidente sa zranilo päť ľudí.

16. jan 2018 o 11:30 SITA

BOGOTA. Pri zrútení rozostavaného mosta v Kolumbii zahynuli najmenej deviati robotníci a ďalší piati utrpeli zranenia.

Most pri meste Chirajara mal byť súčasťou diaľnice, ktorá spojí hlavné mesto Bogota s mestom Villavicencio.

Fotografie z miesta ukazujú veľkú časť mosta dlhého 450 metrov v rokline pod ním. Minister dopravy Germán Cardona to označil za tragédiu a uviedol, že príčinu nehody vyšetria.



"Všetci začali kričať, že padá most. Nemal som čas nič urobiť a potom som pocítil úder do hlavy," uviedol pre denník El Tiempo Luis Alvarado, jeden z robotníkov, ktorí prežili.

Vedúci stavby informovali, že v čase incidentu sa na mieste, našťastie, nenachádzalo veľa pracovníkov, pretože mali krátke bezpečnostné školenie.