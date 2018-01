Moje brnenie neprelomíte, rapoval člen gangu MS-13. Do mesiaca ho zabili

Gang využíva rap na lákanie nových členov. Na súdoch texty často slúžia ako dôkaz obžaloby.

15. jan 2018 o 17:45 Washington Post, Michael E. Miller

WASHINGTON. Christian Sosa Rivas vedel, že po ňom idú. Drzý 21-ročný líder skupiny gangu MS-13 v Springfielde v americkom štáte Virgínia na seba privolal hnev rivalov v rámci násilného pouličného gangu.

A tak sa koncom roka 2016 raper, ktorý sníval o veľkej kariére, posadil na zadné sedadlo matne osvieteného vozidla a nahral svoj posledný videoklip. „Je mnoho ľudí, ktorí by ma radi videli zomrieť,“ rapuje v španielčine do zlovestnej melódie, pričom do kamery telefónu ukazuje prostredník. „No ja nikam neodchádzam.“

Sosa Rivas nahral video s titulkom Stále žijem na YouTube 10. decembra 2016. O tri týždne neskôr jeho zmrzačené telo vyhodili do rieky Potomac.

Už v priebehu niekoľkých dní ľudia z jeho skupiny zareagovali. Umučili 15-ročné dievča, o ktorom si mysleli, že práve ona vylákala Sosu Rivasa na smrť. Jedna útočníčka sa k vražde priznala, na súde prehrali aj desivé video z mučenia.

Gang ožíva

Brutálne vraždy upozorňujú na oživenie gangu MS-13 v okolí Washingtonu. Gang spájajú v tejto oblasti v posledných dvoch rokoch s viac ako desiatkami vrážd.

Tieto dva prepojené prípady upozorňujú aj na hudbu Sosu Rivasa a úlohu, akú zohrávajú amatérske rapové nahrávky pri rozširovaní gangu po celej krajine.

MS-13 využíva videá, ktoré propagujú jednotlivé skupiny v rámci gangu, zastrašujú konkurentov a lákajú nových členov, hovorí policajt Jonathan Weeks, ktorý v severnej Virgínii bojuje proti gangom. „Tieto videá sú účinným nástrojom, najmä v ére sociálnych médií,“ povedal.

V poslednom polroku federálni žalobcovia dvakrát citovali rapové piesne v prípadoch výpalníctva, keď argumentovali, že „nahrávky propagujú MS-13 a jeho aktivity“.