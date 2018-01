Mladí socialisti nechcú ísť s Merkelovou. Tlačia na Schulza

Odporcovia vstupu do vlády argumentujú najmä tým, že doterajšia koalícia s CDU/CSU stranu pripravila o voličov.

15. jan 2018 o 16:54 SITA

BERLÍN. V Sociálnodemokratickej strane Nemecka (SPD) sa cez víkend naplno rozbehol boj medzi zástancami a odporcami vstupu do budúcej koalície s Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka/Kresťansko-sociálnou úniou Bavorska (CDU/CSU) nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.

Predseda strany Martin Schulz a šéfka jej parlamentného klubu Andrea Nahlesová rozbehli medzi straníkmi kampaň, v rámci ktorej ich chcú presvedčiť, že vstup do vlády je v ich záujme.

Rovnakú aktivitu, len s opačným zámerom, rozbehli aj odporcovia vstupu do budúcej vlády, ktorí sa regrutujú predovšetkým z mládežníckeho krídla SPD a ich hlavným hlasom je jeho predseda Kevin Kühnert.

Ohrozujú našu existenciu

Odporcovia vstupu do vlády argumentujú najmä tým, že doterajšia koalícia s CDU/CSU stranu pripravila o výraznú časť voličov, pričom tento trend by podľa nich v prípade vstupu do ďalšej koalície s CDU/CSU pokračoval.

Prečítajte si tiež: Schulz: Chceme spojené štáty európske. Ak sa vám nepáči, odíďte

"Sme presvedčení, že pokračovanie v obvyklej 'širokej koalícii' by ohrozilo existenciu Sociálnych demokratov, prinajmenšom jej existenciu ako jednej z hlavných strán," vyhlásil v pondelok v rozhovore so zahraničnými novinármi Kühnert.



Šéfka poslaneckého klubu Andrea Nahles naopak tvrdí, že strana by stratila tým, ak by do vlády nevstúpila, keďže by sa vzdala možnosti podieľať sa na vládnutí a stal by sa z nej len debatný klub.



Rozhodnutie, či socialisti vôbec začnú koaličné rokovania s Merkelovej CDU/CSU, padne na nedeľnom kongrese strany. Ak bude rozhodnutie kladné, následné koaličné rokovania budú úspešné a vzíde z nich návrh koaličnej zmluvy, tá bude ešte podliehať hlasovaniu poštou medzi všetkými 400-tisíc členmi SPD.

Migranti aj práva žien

CDU/CSU a SPD dosiahli v piatok ráno po 24 hodín trvajúcom rokovacom maratóne predbežnú dohodu o jednotlivých bodoch programu prípadnej budúcej koalície. Z rokovania vzišiel 28-stranový náčrt budúcej koaličnej zmluvy, ktorý rieši otázky migrácie, ženských práv, obnoviteľných energií a ďalšie pálčivé témy.

Nemecké strany únie pritom nemajú námietky voči otvoreniu koaličných rokovaní so sociálnymi demokratmi z SPD.

Po piatkovom odobrení koaličných rokovaní zo strany predsedníctva Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelárky Angely Merkelovej sa v pondelok rovnakým spôsobom vyjadrilo aj predsedníctvom Kresťanskosociálnej únie (CSU), a to jednomyseľne.

Generálny tajomník strany Andreas Scheuer konštatoval, že CSU považuje dosiahnuté výsledky sondážnych rokovaní za veľmi dobrý základ pre rozhovory o opätovnom vytvorení tzv. veľkej koalície na spolkovej úrovni.

V otázke migrácie sa strany dohodli, že zavedú limit, ktorým obmedzia počet nových žiadateľov o azyl na 200-tisíc ročne. Problémom bola dlho otázka, či majú mať za utečencami, ktorí už v Nemecku azyl dostali, právo prísť aj ich najbližší rodinní príslušníci - manželky či manželia a deti. Prekážkou dohody bol v tomto bode najmä postoj Horsta Seehofera, šéfa CSU, ktorý spájanie rodín utečencov vytrvalo odmietal.



Strany sa nakoniec dohodli na tom, že aj počet rodinných príslušníkov, ktorí sa môžu do Nemecka prisťahovať za svojimi blízkymi, bude obmedzený, a síce na tisíc ročne.



V otázke ženských práv sa strany dohodli na ráznom presadzovaní princípu "rovnaký plat za rovnakú prácu", a to nielen v rámci Nemecka, ale v celej Európskej únii.



V zahraničnej politike sa má Nemecko snažiť čo najviac spolupracovať s Francúzskom, krajina sa má usilovať prilákať čo najviac kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia a v otázke obnoviteľných energií padlo rozhodnutie, že do roku 2030 má byť ich podiel na celkovej výrobe energie v krajine minimálne 65-percentný.