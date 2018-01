Španielsky premiér opäť hrozí Kataláncom, ak si zvolia Puigdemonta

Španielsky premiér to plánuje robiť v prípade, že Katalánci si za premiéra opäť zvolia Carlesa Puigdemonta. Ten sa stále skrýva v Belgicku.

15. jan 2018 o 14:57 TASR

MADRID. Madrid bude naďalej priamo riadiť regionálnu správu v Katalánsku v prípade, ak katalánsky parlament za predsedu tamojšej vlády znova zvolí zosadeného expremiéra Carlesa Puigdemonta. Uviedol to dnes španielsky premiér Mariano Rajoy.

Puigdemont utiekol v októbri do Bruselu po tom, ako ho Rajoy odvolal z postu lídra katalánskej správy, keď po oficiálne protiprávnom referende deklaroval v Katalánsku nezávislú republiku. Pri návrate do Španielska mu hrozí zatknutie a možné odsúdenie, konštatuje v správe agentúra Reuters.

Niekoľko dní pred tým, ako sa katalánsky parlament zíde, aby zvolil novú regionálnu vládu, separatisti uviedli, že Puigdemont je opätovne ich kandidátom na jej predsedu. Skúmajú tiež možnosť jeho účasti na zasadaní prostredníctvom videospojenia s Bruselom.

Rajoy však v pondelok takúto myšlienku zavrhol.

"Je absurdné, že sa niekto usiluje stať predsedom katalánskej regionálnej vlády ako utečenec v Bruseli - je to vec zdravého rozumu," povedal španielsky premiér v prejave v madridskom ústredí svojej Ľudovej strany (PP).

Ak by sa Puigdemont pokúsil zúčastniť na hlasovaní o novej vláde v parlamente z Bruselu, španielska vláda by okamžite jeho vystúpenie napadla na súdoch, zdôraznil Rajoy. Dodal, že v prípade znovuzvolenia Puigdemonta by Madrid naďalej uplatňoval ústavné právomoci, ktoré v októbri aktivoval s cieľom zaviesť priamu správu nad Katalánskom.

Rajoy vyhlásil v decembri v Katalánsku predčasné regionálne vlády v snahe vyriešiť tamojšiu politickú krízu. Strany podporujúce nezávislosť však znova získali tesnú väčšinu, čo vyvolalo dohady, že sa opätovne pokúsia o vyhlásenie odštiepenia od Španielska.

Nový katalánsky parlament sa zíde 17. januára, aby zvolil výbor, ktorý vykonáva jeho bežné denné aktivity. O novom regionálnom lídrovi by mohol hlasovať už 31. januára.