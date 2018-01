Prenasledovaných Rohingov začnú presúvať späť do Barmy

OSN a Spojené štáty obviňujú barmskú armádu z páchania násilia.

15. jan 2018 o 13:31 TASR

BANGKOK. Tábor v Mjanmarsku (Barme), v ktorom by po návrate z Bangladéša mali žiť utečenci z radov moslimských Rohingov a náboženskej skupiny hinduistov, budú dokončené do dohodnutého termínu - na budúci týždeň. Ubezpečil o tom v pondelok mjanmarský minister sociálnych vecí. Úrady oboch krajín chcú s repatriáciou začať 23. januára, informovala agentúra AP.

Minister podľa AP spresnil, že v mjanmarskom hlavnom meste Nepjito sa v pondelok konalo pracovné stretnutie predstaviteľov Mjanmarska a Bangladéša, ktorí diskutovali aj o počtoch vracajúcich sa Rohingov a o ich prerozdelení do táborov.

Dohodu o repatriácii Rohingov podpísali vlády Bangladéša a Mjanmarska v novembri 2017. V decembri potom vytvorili pracovnú skupinu, ktorá má dohliadať na proces repatriácie ľudí, ktorí z Mjanmarska do susedného Bangladéša ušli pred násilnosťami odohrávajúcimi sa v Jakchainskom štáte.

OSN do procesu repatriácie nie je zapojená, ale "ak jej to úrady oboch krajín umožnia", je pripravená v ňom zohrávať "konštruktívnu rolu" - osobitne pri registrácii utečencov a zisťovaní, či v jednotlivých prípadoch ide o dobrovoľný návrat. OSN ďalej prostredníctvom svojej regionálnej hovorkyne Vivian Tanovej uviedla, že účasť OSN by pomohla vybudovať dôveru medzi všetkými zainteresovanými stranami vrátane utečencov.

Prečítajte si tiež: Bangladéš: Mjanmarsko nasádza míny, aby sa Rohingovia nemohli vrátiť

Mjanmarské štátne médiá v pondelok informovali, že tábor Hla Po Kchaun, rozprestierajúci sa na ploche 50 hektárov, môže v 625 budovách prichýliť okolo 30-tisíc ľudí. Do konca mesiaca má byť dokončených ďalších 100 budov. Podľa agentúry AP pôjde o prvý tábor vybudovaný v rámci procesu repatriácie.

Organizácia Spojených národov a Spojené štáty obviňujú mjanmarskú armádu z páchania násilia na tamojšej moslimskej menšine Rohingov, žijúcej prevažne v mjanmarskom Jakchainskom štáte.

Od konca augusta ušlo pred násilnosťami v Jakchainskom štáte do susedného Bangladéša približne 655-tisíc mjanmarských Rohingov. V Bangladéši ich pritom do augustového exodu žilo už vyše 300-tisíc.

Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) utečenci z Mjanmarska naďalej prichádzajú do Bangladéša s tým, že ich príchod sprevádzajú správy o násilí, prenasledovaní a znásilňovaní.