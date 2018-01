Žantovský: Zeman nič nedokázal a nič po ňom neostane

Aj keby bol Babiš niečo medzi Ježišom a Havlom, ohrozuje demokraciu, hovorí riaditeľ Knižnice Václava Havla MICHAEL ŽANTOVSKÝ.

15. jan 2018 o 15:18 Matúš Krčmárik

V Česku niektorí hovoria, že krajina je najviac rozhádaná od revolúcie, vnímate to tak aj vy?

„Asi je to pravda. Rozhodne si nepamätám v posledných 25 rokoch situáciu, keď by bola spoločnosť tak názorovo rozštiepená. Nie je to príjemné konštatovanie.“

Prečo je to tak práve teraz?

„Zdá sa, že sa v spoločnosti vykryštalizovali dve tendencie. Jedna je obrátená do budúcnosti, do Európy, k optimizmu. Tá druhá je, naopak, obrátená do seba, do minulosti a pochybuje o budúcnosti. S tým súvisia aj konkrétne politické postoje, ktoré príslušníci týchto skupín zaujímajú.“

Nebolo Česko vždy takto rozdelené?

„Bolo to tak vždy, ale zdá sa mi, že mobilita medzi skupinami bola oveľa väčšia.

Ľudia ľahšie prechádzali od okamžitých obáv k optimistickému pohľadu. Od strachu z budúcnosti k dôvere. Od strachu z cudzincov k ich spoznávaniu. Dnes sa tieto skupiny zakopali vo svojich postojoch a prestávajú spolu komunikovať.

Určite to súvisí aj so sociálnymi bublinami, ktoré si vytvárajú pomocou moderných komunikačných prostriedkov, ale nezvaloval by som to len na ne.“

Ak hovoríte o skupine zahľadenej do minulosti, myslíte tým voličov Miloša Zemana, Andreja Babiša alebo Tomia Okamuru?

Michael Žantovský (69) Prekladateľ z angličtiny a spisovateľ stál pri vzniku Občianskeho fóra, v rokoch 1990 až 1992 bol poradcom a hovorcom prezidenta Václava Havla. Bol veľvyslancom v Spojených štátoch, v Izraeli a vo Veľkej Británii, v súčasnosti vedie Knižnicu Václava Havla.

„Bolo by príliš jednoduché tieto skupiny takto škatuľkovať. Často vykazujú znaky oboch tendencií. Keď sa pozriete napríklad na hnutie ANO, mnohí z nich sú optimistickí, obrátení do budúcnosti či do Európy.

Problémom je, že v politických nástrojoch, ktoré používajú, sa vracajú do minulosti. Silný líder, obmedzovanie diskusií v parlamente.

Pokiaľ ide o Zemana, tam je to jednoduchšie. On sa zasekol niekde medzi rokmi 1968 a 1990 a odvtedy sa neposunul.“

Je Zemanov úspech dôsledkom alebo príčinou tohto rozdelenia spoločnosti?

„Nepochybne k tomu prispieva, je jeden z najviac rozdeľujúcich aktérov spoločnosti. Na druhej strane jeho prvé volebné víťazstvo vychádzalo zo spoločenského dopytu, takže jeho úspech je aj dôsledok tohto rozdelenia.“

Z dopytu po čom?