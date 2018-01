Zemanovi už neveria ani stávkové kancelárie. Drahoša vidia ako prezidenta

Zeman sa vidí ako víťaz, no jeho neúspešní súperi podporili Drahoša.

13. jan 2018 o 19:01 Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. „Vyzerá to nádejne, postúpili sme zo skupiny do finále,“ povedal v sobotu Jiří Drahoš. V sobotňajšom prvom kole voľby českého prezidenta získal 26,5 percenta a postúpil do druhého kola.

„Chcem osloviť voličov všetkých protikandidátov,“ povedal Drahoš. Posťažoval sa, že má pocit, ako keby o prezidentský post nebojoval s Milošom Zemanom, ale s jeho poradcami. A preto vyzval Zemana, aby spolu išli do diskusie.

Zeman doteraz kampaň oficiálne neviedol. Aj keď chodil po krajine, stretával sa s ľuďmi, krajinu oblepili billboardy na jeho podporu a každý týždeň vystupoval v diskusii, opakoval, že ako úradujúca hlava štátu je dostatočne známy a na kampani sa priamo nemusí zúčastňovať.

Pekné druhé miesto

Súčasnému prezidentovi to stačilo na takmer 39 percent hlasov a víťazstvo v prvom kole. „Môžem s radosťou konštatovať, že kým pred piatimi rokmi som v prvom kole dostal 24 percent hlasov a v druhom 54 percent, tak tento rok som už v prvom kole dostal 40 percent hlasov,“ povedal Zeman v prejave ešte vo chvíli, keď neboli spočítané všetky volebné okrsky.

„Blahoželám pánovi Drahošovi k peknému druhému miestu,“ vyhlásil a dodal, že aj keď doteraz v kampani (oficiálne) do televíznych diskusií nechodil, pred druhým kolom tak urobí. A televíziu Prima vyzval, aby stretnutie pred kamerami zorganizovala.

„Ak platí, že každý z nás si vyberie jednu televíziu a Zeman si vyberie Primu, za mňa to bude Česká televízia,“ sľúbil Drahoš krátko po Zemanovom vyjadrení.