Politológ: Debaty ukážu, či Zeman zvládne reagovať a byť opäť prezidentom

Kandidáti nemajú inú možnosť ako na seba v kampani útočiť, hovorí politológ z Masarykovej univerzity v Brne MILOŠ GREGOR.

13. jan 2018 o 18:13 Lukáš Onderčanin

Jiří Drahoš musí presvedčiť voličov, prečo by bol lepším prezidentom ako Zeman.(Zdroj: SITA/AP)

Nastalo v týchto voľbách nejaké prekvapenie?

"Výsledok Miloša Zemana a Jiřího Drahoša bol očakávaný. Skôr ma prekvapilo poradie na ďalších priečkach, keď sa Marekovi Hilšerovi darilo lepšie ako expremiérovi Mirkovi Topolánkovi. No najväčším prekvapením bola volebná účasť, ktorá bola o pol percenta vyššia ako pri poslednej, historicky prvej priamej voľbe prezidenta. Pred piatimi rokmi boli voliči natešení, plní očakávania, kampane boli dynamické a energické. Teraz nič nenapovedalo tomu, že voliť príde viac ľudí."

Môžeme hovoriť vôbec o nejakej kampani? Niektorí politici ju označili za veľmi nudnú, nehovorilo sa ani tak o témach ako o tom byť proti Zemanovi.

"Kampaň určite bola, paradoxne však tú najväčšiu kampaň viedol kandidát, ktorý sám o sebe prehlasoval, že kampaň nevedie - Miloš Zeman.

To, že sa ostatní kandidáti vymedzovali proti Zemanovi, je úplne logický krok, keďže Zeman sa uchádza o znovuzvolenie. Špecifické to bolo v tom, že Miloš Zeman sa odmietol zúčastniť televíznych debát, sám sa snažil fabulovať a akoby vyviniť z kampane. Je však pravda, že aj kampani ostatných kandidátov chýbali trocha emócie, pred piatimi rokmi to bolo živšie."

Jiří Drahoš nemal veľmi výraznú kampaň ani vystupovanie v debatách. Je jeho úspech skôr strategickou voľbou pre druhé kolo?

"To sa dozvieme až v ďalších dňoch. Jiří Drahoš je človek, ktorý nemá jasne vyhranené politické názory a chová sa prirodzene. Tiež to mohlo byť strategické rozhodnutie, že v prvom kole nebude príliš prezentovať svoje politické názory, aby neodradil niektoré skupiny voličov. V druhom kole už podobné názory prezentovať bude aby ukázal, že je silným prezidentom, ktorý má nejakú víziu a dokáže byť silným oponentom voči parlamentu, ak to bude nutné."